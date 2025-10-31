Γιάνκοβιτς: «Να δείξουμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ότι το θέλουμε περισσότερο από την ΑΕΚ»

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ τόνισε πως πρέπει όλοι στην ομάδα να δείξουν ότι το θέλουν περισσότερα από τον αντίπαλο, ενώ στάθηκε και στον κόσμο.

Με την ΑΕΚ θα αναμετρηθεί το Σάββατο (1/11, 16:00, ΕΡΤ 2) το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι παίκτες του ξέρουν πως αντιμετωπίζουν έναν πολύ ποιοτικό αντίπαλο, όπως είναι η ΑΕΚ, που παραμένει αήττητη στο ελληνικό πρωτάθλημα, ωστόσο, θέλουν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της έδρας για να φτάσουν στη νίκη.

«Παίζουμε ένα παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, μετά από το χειρότερο παιχνίδι που κάναμε στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στον ΠΑΟΚ και θέλουμε να επιστρέψουμε στις νίκες» υποστήριξε αρχικά ο αρχηγός του Περιστερίου Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς και συνέχισε: «Ο κόσμος μας δίνει ώθηση και ενέργεια στα παιχνίδια μας και ειδικά σ’ αυτό τον αγώνα με την ΑΕΚ τον έχουμε πιο πολύ ανάγκη από τα προηγούμενα ματς για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Όσο για το τι πρέπει να κάνει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του για να φτάσουν στη νίκη, εξήγησε: «Θα είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι και πρέπει να δείξουμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ότι το θέλουμε πιο πολύ από την ΑΕΚ, για να μπορέσουμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε μια νίκη μαζί με τον κόσμο μας στο γήπεδο μας, διατηρώντας αλώβητη την έδρα μας».

Τα εισιτήρια

Τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα της ΚΑΕ Περιστέρι με την ΑΕΚ (Σάββατο 01/11, 16:00) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL διατίθενται:

Από τα γραφεία γραφεία της ΚΑΕ Περιστέρι στο Κλειστό Γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου» (Τζων Κέννεντυ & Γιαννιτσών 81Α, 121 31 Περιστέρι) την Παρασκευή (31/10) από τις 17:00 έως τις 20:00 και το Σάββατο (1/11) στα εκδοτήρια του γηπέδου από τις 13:00 έως την έναρξη του αγώνα.

Υπενθυμίζεται πως δεν επιτρέπεται η μετακίνηση οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας και γι’ αυτό τον λόγο δεν θα επιτραπεί η είσοδος τους στο γήπεδο.