Αυτοί «σφυρίζουν» στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Οι Τσιμπούρης, Καρπάνος και Μπακάλης ορίστηκαν στο Άρης - ΠΑΟΚ του Σαββάτου. Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής:
Σάββατο 1/11
- Α. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι-ΑΕΚ Πιτσίλκας-Σκανδαλάκης-Μηλαπίδης (Παλάτος)
- Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Ρ.-Πανιώνιος Μαρινάκης-Κατραχούρας-Τσάνταλη (Βιτζηλαίος)
- Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης-ΠΑΟΚ Τσιμπούρης-Καρπάνος-Μπακάλης (Λαζαρίδης-Παπαδόπουλος Ν.)
- Δ. Τόφαλος 18.15 Προμηθέας Π.-Καρδίτσα Τσαρούχα-Χριστινάκης-Λεβεντάκος (Καράτσαλος)
Κυριακή 2/11
- ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Ηρακλής Τσολάκος-Χατζημπαλίδης-Κωνσταντινίδου (Νηγιάννης)
- Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος-Μαρούσι Παπαπέτρου-Ζακεστίδης-Λόρτος (Παυλόπουλος)