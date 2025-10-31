Αυτοί «σφυρίζουν» στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των διαιτητών που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος, με τα βλέμματα να πέφτουν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.



Οι Τσιμπούρης, Καρπάνος και Μπακάλης ορίστηκαν στο Άρης - ΠΑΟΚ του Σαββάτου. Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής: Σάββατο 1/11 Α. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι-ΑΕΚ Πιτσίλκας-Σκανδαλάκης-Μηλαπίδης (Παλάτος)

Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Ρ.-Πανιώνιος Μαρινάκης-Κατραχούρας-Τσάνταλη (Βιτζηλαίος)

Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης-ΠΑΟΚ Τσιμπούρης-Καρπάνος-Μπακάλης (Λαζαρίδης-Παπαδόπουλος Ν.)

Δ. Τόφαλος 18.15 Προμηθέας Π.-Καρδίτσα Τσαρούχα-Χριστινάκης-Λεβεντάκος (Καράτσαλος) Κυριακή 2/11 ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Ηρακλής Τσολάκος-Χατζημπαλίδης-Κωνσταντινίδου (Νηγιάννης)

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος-Μαρούσι Παπαπέτρου-Ζακεστίδης-Λόρτος (Παυλόπουλος)