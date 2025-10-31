Πλήρης ο Άρης Betsson στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ - Συγκέντρωση και το πρωί του Σαββάτου

Πλήρης θα παραταχθεί ο Άρης στο σαββατιάτικο εντός έδρας ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ (1/11, 18:15)

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του και το πρωί του Σαββάτου μετά την τελευταία συγκέντρωση, με την οποία θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία, θα αποφασίσει για την εξάδα των ξένων του. Παρών στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα είναι και ο Ρίτσαρντ Σιάο, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ:

«Η ομάδα του Igor Milicic, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα, θέλει να πετύχει τη 2η νίκη της στη φετινή διοργάνωση. Η προετοιμασία συνεχίστηκε σήμερα (31/10) με μία μεσημεριανή προπόνηση, όπου ο κόουτς του ΑΡΗ Betsson είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, και θα ολοκληρωθεί αύριο το πρωί. Πριν από την προπόνηση, το τεχνικό επιτελείο της ομάδας ανέλυσε τον αντίπαλο στους παίκτες, με τη χρήση βίντεο.

Χασανίδης: «Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει ένα τέτοιο ντέρμπι»

Ο άμεσος συνεργάτης του Igor Milicic, Χρήστος Χασανίδης, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα ο οποίος όλοι ξέρουμε τι σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το κλασικό ντέρμπι της πόλης, το οποίο εύλογα έχει τις ιδιαιτερότητές του.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, αντιμετωπίζουμε μία πολύ καλή ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει πολύ θετικά στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ διαθέτει ταλέντο στο ρόστερ του και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συγκεντρωμένοι, αποφασιστικοί και πιστοί στο πλάνο μας, για να πάρουμε το αποτέλεσμα που έχει ανάγκη η ομάδα, ώστε να αρχίσει να αναρριχάται και βαθμολογικά, αλλά και ο κόσμος μας, ο οποίος για ακόμα μία φορά θα γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο.

Εμείς πρέπει να βγάλουμε ενέργεια στην άμυνα και να έχουμε καλές συνεργασίες στην επίθεση, ενώ καθοριστική έκβαση θα παίξει η μάχη των ριμπάουντ αλλά και η αναλογία ασίστ – λαθών».