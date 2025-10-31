Ο πρόεδρος της Χάποελ δεν ξεχνάει! Η απάντηση στον Πίτερς (vid)

Σε ποια θέση είχε τοποθετήσει ο φόργουορντ του Ολυμπιακού την ισραηλινή ομάδα.

Με ρεκόρ 6-1 η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι μόνη στην πρώτη θέση της Ευρωλίγκας και αντιμετωπίζει απόψε τον Ολυμπιακό, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι ενόψει του αγώνα, δεν έχει ξέχασε την πρόβλεψη που είχε κάνει ο Άλεκ Πίτερς για την ομάδα του πριν το ξεκίνημα της περιόδου όταν είχε τοποθετήσει την Χάποελ στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Ο Γιανάι με ανάρτηση του στο twitter (X), ανέβασε το video με τις προβλέψεις του φόργουορντ των Πειραιωτών συνοδεύοντας το με τη φράση «γρήγορη υπενθύμιση».