Στο στόχαστρο ο Άνταμ Σίλβερ: Το Κογκρέσο τον καλεί να απολογηθεί για το σκάνδαλο στοιχηματισμού στο NBA

Η υπόθεση του παράνομου στοιχηματισμού που συγκλονίζει το NBA παίρνει πλέον πολιτικές διαστάσεις.

Ο κομισάριος της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά το αίτημα της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής, η οποία ζητά εξηγήσεις για την υπόθεση που έχει προκαλέσει τεράστιο σάλο.

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα του FBI, η οποία οδήγησε σε συλλήψεις παικτών και προπονητών, ενώ φέρεται να υπάρχει και εμπλοκή της διαβόητης Κόζα Νόστρα.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται ο Τέρι Ροζίερ των Μαϊάμι Χιτ, ο προπονητής των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, καθώς και ο πρώην NBAer Ντέιμον Τζόουνς. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι εμπλεκόμενοι αξιοποίησαν εσωτερικές πληροφορίες για να στοιχηματίζουν σε αγώνες την περίοδο Δεκεμβρίου 2022 - Μαρτίου 2024, ενώ ορισμένοι συμμετείχαν και σε παράνομα παιχνίδια πόκερ, όπου κυριαρχούσαν μέλη της μαφίας.

Ο Άνταμ Σίλβερ καλείται να απαντήσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025 σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την έκταση του σκανδάλου, τις πολιτικές προστασίας δεδομένων και στοιχηματισμού που εφαρμόζει το NBA, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η λίγκα έχει χειριστεί ανάλογες υποθέσεις στο παρελθόν.

Ο ίδιος έχει ήδη δηλώσει «βαθιά προβληματισμένος» από τις εξελίξεις, ωστόσο η κατάθεσή του αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να καθορίσει όχι μόνο τη στάση του NBA απέναντι στον στοιχηματισμό, αλλά και πιθανές νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.