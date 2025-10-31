Στην Τόφας ο Κορκμάζ

Με τη φανέλα της Τόφας Μπούρσα θα αγωνίζεται ως το τέλος της σεζόν ο Φουρκάν Κορκμάζ.

Ο 28χρονος Τούρκος διεθνής φόργουορντ, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ, επέστρεψε πέρυσι στην Ευρώπη μετά από επτά χρόνια στο NBA και μετά το πέρασμά του από Μονακό και Μπαχτσεσεχίρ, συνεχίζει την καριέρα του στην Τόφας.