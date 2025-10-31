Στην Τόφας ο Κορκμάζ

Ο 28χρονος Τούρκος διεθνής φόργουορντ, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ, επέστρεψε πέρυσι στην Ευρώπη μετά από επτά χρόνια στο NBA και μετά το πέρασμά του από Μονακό και Μπαχτσεσεχίρ, συνεχίζει την καριέρα του στην Τόφας.
✍ Son olarak Bahçeşehir Koleji forması giyen ve Ay Yıldızlı formamızla #Eurobasket2025 ’te gümüş madalya kazanan Milli oyuncu Furkan Korkmaz ile anlaşma sağladık 🔥 @FurkanKorkmaz #WelcometoFamily #WeStayTOGETHER 🔵🟢 #BirlikteZaferlere— TOFAŞ Spor Kulübü (@TofasSporKulubu) October 31, 2025
🔗👉 https://t.co/UGjMKI5mye pic.twitter.com/zQOBu8HuKt