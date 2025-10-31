Poll: Τι θα κάνουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός σε Πριγκιπάτο και ΣΕΦ;

Βραδιά Ευρωλίγκας για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και το SDNA σας καλεί στις κάλπες!

Μετά το μεγάλο διπλό στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Πριγκιπάτο στις 20:00, για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Οι Πράσινοι θέλουν να κάνουν το 2/2 στη "διαβολοβδομάδα" μετά τη νίκη τους επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Εργκίν Αταμάν να μην υπολογίζει στον τραυματία Ρισόν Χολμς, ενώ την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου.

Από την πλευρά τους οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Χάποελ Τελ Αβίβι (21:30) ενός άλλου Έλληνα προπονητή, του Δημήτρη Ιτούδη. Η παρέα του Βασίλιε Μίσιτς βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 6-1, αφού κέρδισε και την Παρτιζάν την Τετάρτη και θέλει να δώσουν συνέχεια στην ξέφρενη πορεία της. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ψάχνει αντίδραση μετά την ήττα της από τους Μονεγάσκους, την τρίτη φετινή, ώστε να διατηρηθεί στις πρώτες θέσεις του πίνακα.

Τι θα κάνουν οι δύο "αιώνιοι" το βράδυ; Ο λόγος σε εσάς!

