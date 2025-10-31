Αήττητοι με κυρίαρχο Ουεμπανιάμα οι Σπερς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαμψαν την αντίσταση των Μαϊάμι Χιτ, επικρατώντας με 107-101, για να πανηγυρίσουν την πέμπτη τους νίκη την φετινή σεζόν.

Οι Σπερς δυσκολεύτηκαν αρκετά από τους Χιτ, όμως την φετινή σεζόν οι Τεξανοί είναι αποφασισμένοι όχι μόνο να βρεθούν στα playoffs αλλά και να πρωταγωνιστήσουν διεκδικώντας το πρωτάθλημα.

Τα «Σπιρούνια» με αυτή τη νίκη διεύρυναν το ρεκόρ τους στο 5-0 και βρίσκονται στο κατόπι των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, όντας οι δύο ομάδες που έχουν ξεχωρίσει από νωρίς στη δυτική περιφέρεια.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 27 πόντους, 18 ριμπάουντ και 6 ασίστ, κατέγραψε ακόμη μια κυριαρχική εμφάνιση, ενώ για τους Χιτ ξεχώρισε ο Μπαμ Αντεμπάγιο με 31 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης