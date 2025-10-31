Έκαναν το 6-0 και συνεχίζουν ακάθεκτοι οι Θάντερ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνεχίζουν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι, αφού διέλυσαν τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με 127-108, για την έκτη συνεχόμενη νίκη τους την φετινή σεζόν.

Οι πρωταθλητές έχοντας την... φόρα από την κατάκτηση του τίτλου την περσινή σεζόν, έχουν θέσει ψηλά τον πήχη και για φέτος, δείχνοντας από την αρχή ασταμάτητοι, τρέχοντας αήττητο σερί έξι αγώνων.

Οι Θάντερ κυριάρχησαν από το ξεκίνημα απέναντι στους Ουίζαρντς και δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα από τους φιλοξενούμενους, που αδυνατούσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των πρωταθλητών.

O Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ για ακόμη ένα ματς ηγήθηκε των Θάντερ, έχοντας 31 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με τον Μπιλάλ Κουλιμπαλί να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης