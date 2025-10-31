Κερδίζουν και χωρίς Γιάννη οι Μπακς!

Παρά την απουσία του Έλληνα σούπερ σταρ, οι Μιλγουόκι Μπακς πανηγύρισαν μεγάλη νίκη απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, επικρατώντας με 120-110.

Τα «Ελάφια» δεν επηρεάστηκαν καθόλου από την απουσία του ηγέτη τους, αφού μπήκαν με μεγάλη ορμή στην αναμέτρηση, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 34-25.

Στη δεύτερη περίοδο οι Ουόριορς ισορρόπησαν την κατάσταση και με επί μέρους 26-33, μείωσαν στο καλάθι στην λήξη του ημιχρόνου (60-58), όμως και πάλι οι Μπακς πάτησαν... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι γηπεδούχοι, «έσφιξαν» ξανά την άμυνά τους, βρήκαν λύσεις στην επίθεση και παρά την σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν οι Ουόριορς, πανηγύρισαν τη νίκη που τους ανεβάζει στο 4-1.

O Ράιαν Ρόλινς έκανε το step up για τους Μπακς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 32 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ για τους Ουόριορς ξεχώρισε ο Τζίμι Μπάτλερ με 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης