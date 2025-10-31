Άνετο πέρασμα των Μάτζικ από την έδρα των Χόρνετς

Οι Ορλάντο Μάτζικ, μετά από τέσσερις σερί ήττες ξέσπασαν απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς, επικρατώντας με 123-107.

Οι Μάτζικ, κυριάρχησαν από την αρχή του αγώνα παίρνοντας γρήγορα διψήφια διαφορά πόντων, διατηρώντας της μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, για να πανηγυρίσουν την δεύτερη νίκη τους στην σεζόν.

Οι φιλοξενούμενοι μετά από τέσσερα συνεχόμενα αποτελέσματα, έψαχναν αντίδραση και απέναντι στους Χόρνετς έδειξαν αποφασισμένοι από την αρχή για να φύγουν με το θετικό αποτέλεσμα.

Ο Φραντζ Βάγκνερ με 21 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Μάτζικ, ενώ κορυφαίος των νικητών ήταν ο Πάολο Μπανκέρο που είχε 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Για τους Χόρνετς ξεχώρισε ο ΛαΜέλο Μπολ με 17 πόντους και 13 ασίστ.

