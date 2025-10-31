Ομπράντοβιτς: «Μας σόκαρε η είδηση για τον Τόπιτς, ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά»

Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, Σάσα Ομπράντοβιτς, μίλησε για την μεγάλη περιπέτεια υγείας που περνάει ο Νίκολα Τόπιτς, εκφράζοντας την στήριξη της οικογένειας των «ερυθρόλευκων» στο νεαρό γκαρντ.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ερυθρού Αστέρα με την Μακάμπι, ο Σάσα Ομπράντοβιτς, αφιέρωσε τη νίκη στον Νίκολα Τόπιτς, τονίζοντας ότι η είδηση για την περιπέτεια υγείας του νεαρού καλαθοσφαιριστή σόκαρε τους ανθρώπους της σερβικής ομάδας.

«Υπάρχουν και άλλα πράγματα, εκτός από αυτήν την απίστευτη νίκη. Μας σόκαρε η είδηση για τον Νικόλα Τοπίτς και αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη σε αυτόν. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά και του ευχόμαστε ειλικρινά γρήγορη ανάρρωση», ανέφερε ο Ομπράντοβιτς.