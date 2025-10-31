Νοκ άουτ ο Γιάννης από την αναμέτρηση των Μπακς με τους Ουόριορς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση την φετινή σεζόν στο NBA, αφού στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια των Μπακς είχε 36.3 πόντους, 14.0 ριμπάουντ και 7.0 ασίστ ανά αγώνα!
Ο «Greek Freak», ωστόσο θα αναγκαστεί να χάσει το πρώτο του ματς την φετινή σεζόν, αφού οι ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο δεν υποχώρησαν και όπως ενημέρωσαν οι Μπακς, ο Γιάννης δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τους Ουόριορς.
Injury Update: Giannis Antetokounmpo is out for tonight’s game vs. Golden State. https://t.co/hRfTATFdiW— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 30, 2025