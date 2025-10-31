Γιασικεβίτσιους: «Περνάμε μια δύσκολη περίοδο, πρέπει να παλέψουμε και να γίνουμε καλύτεροι»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, μετά την βαριά ήττα της Φενέρ από την Ρεάλ Μαδρίτης, αναφέρθηκε στην δύσκολη περίοδο που διανύει η ομάδα του αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε:

«Δεν μπορώ να πω ότι είχαμε μόνο αμυντικά προβλήματα. Είχαμε επίσης πολλά προβλήματα στην επίθεση, αλλά δεν θέλω να μιλήσω πολύ για το μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Αν φοράς αυτή τη φανέλα, πρέπει να αποδίδεις με εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Φυσικά, έχουμε κάποια προβλήματα αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρουμε ότι θα ξεπεράσουμε μερικά από αυτά. Θα γίνουμε καλύτεροι. Καθώς προχωρά η σεζόν, οι Αμερικανοί παίκτες μας, ειδικότερα, θα εμπλακούν περισσότερο, θα βελτιωθούν.

Ιδιαίτερα οι παίκτες μας που επιστρέφουν από τραυματισμό. Περνάμε μια δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή, αλλά δεν υπάρχει μόνο μία δύσκολη περίοδος σε όλη τη σεζόν. Θα βιώσουμε περισσότερα από αυτά τα πράγματα στο μέλλον.

Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, πρέπει να παλέψουμε πιο σκληρά. Το σημαντικό εδώ είναι να μην πέσουμε, να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Πιστεύω ότι θα το κάνουμε».