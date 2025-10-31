Το πανόραμα της Euroleague μετά την πρώτη... στροφή της 8ης αγωνιστικής

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague:
Πέμπτη 30/10
Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν 96-59
Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας 92-99
Βαλένθια-Ντουμπάι 80-78
Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια 86-70
Αρμάνι Μιλάνο-Παρί 86-77
Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε 84-58
Παρασκευή 31/10
Μονακό-Παναθηναϊκός 20:00
Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ 21:15
Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα 21:30
Μπασκόνια-Αναντολού Εφές 21:30
Αναλυτικά η βαθμολογία:
1. Χάποελ Τελ Αβίβ 6-1
2. Ζαλγκίρις Κάουνας 6-2
3. Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου 6-2
4. Παναθηναϊκός AKTOR 5-2
5. Βαλένθια 5-3
6. Ολυμπιακός 4-3
7. Μονακό 4-3
8. Μπαρτσελόνα 4-3
9. Ρεάλ Μαδρίτης 4-4
10. Παρί 4-4
11. Βίρτους Μπολόνια 4-4
12. Μπάγερν Μονάχου 4-4
13. Αναντολού Εφές 3-4
14. Παρτίζαν 3-4
15. Αρμάνι Μιλάνο 3-5
16. Ντουμπάι 3-5
17. Φενέρμπαχτσε Μπέκο 3-5
18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6
19. Bιλερμπάν 2-6
20. Μπασκόνια 1-6
Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 5/11 στις 21:00
Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν 6/11 στις 19:45
Dubai BC – Χάποελ Τελ Αβίβ 6/11 στις 20:00
Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια 6/11 στις 21:30
Παρί – Μπάγερν Μονάχου 6/11 στις 22:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό 6/11 στις 22:00
Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο 7/11 στις 19:30
Ζάλγκιρις Κάουνας – Βαλένθια 7/11 στις 20:00
Ολυμπιακός – Παρτίζαν 7/11 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 7/11 στις 21:30