Το πανόραμα της Euroleague μετά την πρώτη... στροφή της 8ης αγωνιστικής

Ολοκληρώθηκε το πρώτο... πιάτο της 8ης αγωνιστικής της Euroleague, με την Ρεάλ να τρομάζει κόσμο, μετά την επιβλητική νίκη της επί της κατόχου της Euroleague, Φενέρμπαχτσε.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague: Πέμπτη 30/10 Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν 96-59

Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας 92-99

Βαλένθια-Ντουμπάι 80-78

Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια 86-70

Αρμάνι Μιλάνο-Παρί 86-77

Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε 84-58 Παρασκευή 31/10 Μονακό-Παναθηναϊκός 20:00

Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ 21:15

Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα 21:30

Μπασκόνια-Αναντολού Εφές 21:30 Αναλυτικά η βαθμολογία: 1. Χάποελ Τελ Αβίβ 6-1

2. Ζαλγκίρις Κάουνας 6-2

3. Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου 6-2

4. Παναθηναϊκός AKTOR 5-2

5. Βαλένθια 5-3

6. Ολυμπιακός 4-3

7. Μονακό 4-3

8. Μπαρτσελόνα 4-3

9. Ρεάλ Μαδρίτης 4-4

10. Παρί 4-4

11. Βίρτους Μπολόνια 4-4

12. Μπάγερν Μονάχου 4-4

13. Αναντολού Εφές 3-4

14. Παρτίζαν 3-4

15. Αρμάνι Μιλάνο 3-5

16. Ντουμπάι 3-5

17. Φενέρμπαχτσε Μπέκο 3-5

18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6

19. Bιλερμπάν 2-6

20. Μπασκόνια 1-6 Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 5/11 στις 21:00

Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν 6/11 στις 19:45

Dubai BC – Χάποελ Τελ Αβίβ 6/11 στις 20:00

Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια 6/11 στις 21:30

Παρί – Μπάγερν Μονάχου 6/11 στις 22:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό 6/11 στις 22:00

Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο 7/11 στις 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βαλένθια 7/11 στις 20:00

Ολυμπιακός – Παρτίζαν 7/11 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 7/11 στις 21:30