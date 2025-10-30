Οι Μαδριλένοι έστειλαν ηχηρό μήνυμα στους ανταγωνιστές, διαλύοντας την κάτοχο της Εuroleague, Φενέρμπαχτσε με το επιβλητικό 84-58.

Η Ρεάλ μπήκε από την αρχή του αγώνα με άγριες διαθέσεις, αφού προηγήθηκε με 25-16 στην λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, ενώ στην δεύτερη περίοδο ήταν καταιγιστική και με επί μέρους 24-6 (!) εκτόξευσε την διαφορά στο +27 (49-22).

Οι Μαδριλένοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο, αφού έκαναν επί μέρους 15-13, φτάνοντας την διαφορά στο +29 (64-35), με την Φενέρμπαχτσε να κάνει μεγάλη προσπάθεια στο τέταρτο δωδεκάλεπτο για να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα.

Οι «Μερένχες», όμως είχαν πάντα τις λύσεις και διατήρησαν την υπέρ τους διαφορά στους +20 πόντους, πανηγυρίζοντας μια νίκη statement ενόψει της συνέχειας της Euroleague.

Ο Τεό Μαλεντόν με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο πρώτος σκόρερ της Ρεάλ, ενώ με διψήφιο αριθμό πόντων ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση οι Λάιλς (14π.), Ταβάρες (13π., 9ρ.), Καμπάτσο (11π.) και Γκαρούμπα (10π.)

Από το «ναυάγιο» της Φενέρμπαχτσε διασώθηκε ο Ουέιντ Μπόλντγουϊν, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 14 πόντους και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 49-22, 64-35, 84-58

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης