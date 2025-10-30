Η Αρμάνι Μιλάνο ήταν καλύτερη για 40 λεπτά απέναντι στην Παρί και δε δυσκολεύτηκε να πανηγυρίσει τη νίκη με 86-77.

Η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχθηκε την Παρί για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και από νωρίς κατάφεραν να «καθαρίσουν» την υπόθεση νίκη. Η Αρμάνι πήγε στα αποδυτήρια στο +20 (47-27) και τελικά επικράτησε με 86-77. Πλέον, η Αρμάνι έχει ρεκόρ 3-5 και η Παρί 4-4.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μπούκερ με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, με τον Σιλντς να προσθέτει 10 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Ίφι με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ και είχε συμπαραστάτη τον Ερέρα με 11 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Καλό ξεκίνημα και προβάδισμα για την Αρμάνι

Ο Μπούκερ άνοιξε το σκορ του αγώνα, με τις δύο ομάδες να είναι άστοχες για δύο λεπτά περίπου, μέχρι ο Ρόμπινσον να ευστοχήσει σε τρίποντο για το 2-3. Οι γηπεδούχοι με τους Ρίτσι, Έλις και Μπούκερ διαμόρφωσαν το 9-3. Οι Γάλλοι βρήκαν ξανά σκορ από τα 6,75μ. με τον Ουίλις (9-6) και ο Εμπαγιέ με δύο συνεχόμενα καλάθια έβαλε μπροστά την Παρί με 9-10. Ο Σέστινα «απάντησε» (13-10) και μετά μαζί με τον Σιλντς έφερε την Αρμάνι στο +10 (20-10). Τελικά, οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 23-15.

Ξέφυγαν στο +20 οι γηπεδούχοι

O Μάνιον μπήκε δυνατά στο δεύτερο δεκάλεπτο και με πέντε πόντους διαμόρφωσε το 28-17. Από την άλλη, ο Φαγιέ πέτυχε τους πόντους της Παρί και με ακόμη ένα καλάθι μείωσε στους 9 (28-19). Μπολμάρο, Μπούκερ και Ρίτσι… πάτησαν το γκάζι και ανέβασαν τη διαφορά στους 13 και ο Γκούντουριτς με τρίποντο διαμόρφωσε το 37-21. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να βρίσκουν σκορ και τελικά ο Μπακό… έσπασε το σερί με μία εύστοχη βολή για το 39-22. Η Αρμάνι δεν άφησε την Παρί να πλησιάσει στο σκορ και πήγε στα αποδυτήρια στο +20 (47-27).

Διατήρησε τη διψήφια διαφορά η Αρμάνι

Ο Ίφι πέτυχε ένα γρήγορο 3-0 αλλά ο Ρίτσι «απάντησε» με τρίποντο για το 50-30. Με τα καλάθια των Σιλντς, Ίφι, Μπολμάρο και Φαγιέ η διαφορά παρέμεινε στους 20 (54-34), μέχρι το τρίποντο του Ερέρα και τα καλάθι των Ουατάρα και Ρόμπινσον για το 59-43. Η Αρμάνι βρήκε και αυτή σκορ από τα 6,75μ. με τον Μπρουκς και ο Ντάνστον διαμόρφωσε το 64-46. Η Παρί κατάφερε να κλείσει την περίοδο με ένα 5-0 του Ίφι και μείωσε σε 67-53.

Εύκολη νίκη για την ιταλική ομάδα

Ο Ίφι ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο όπως σταμάτησε στο τρίτο και με τρίποντο έκανε το 67-56 Ο ίδιος με έμμεσο τρίποντο αυτή τη φορά έριξε τη διαφορά στους 8 (67-59), όμως η Αρμάνι είδε τον Σιλντς να ευστοχεί σε τρίποντο και ο Μπούκερ με βολές διαμόρφωσε το 72-59. Μπούκερ και Γκούντουριτς έφεραν τους γηπεδούχους στο +17 (78-61) με 5 λεπτά να απομένουν και τελικά η Αρμάνι πήρε μία άνετη νίκη με 86-77.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 47-27, 67-53, 86-77

Τα στατιστικά του αγώνα.