Κάποιος να τον σταματήσει: Ο Ερυθρός Αστέρας γονάτισε και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (99-92) κι έφτασε στην 6η σερί νίκη του στην Euroleague!

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς είναι η πιο «καυτή» στη διοργάνωση, αφού μετά τις αρχικές 2 ήττες μετράει 6 συνεχόμενες νίκες και είναι στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας της Euroleague. Στο 2-6 η Μακάμπι Τελ Αβίβ, που φαίνεται ότι κάτι της λείπει.

Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πάρτι στα ριμπάουντ με 50 έναντι 39 των Ισραηλινών, ενώ είχε 21 ασίστ για 14 λάθη. Από την άλλη η Μακάμπι μέτρησε 17 τελικές πάσες για 11 χαμένες κατοχές, αλλά στο φινάλε είδε και πάλι το ατομικό ταλέντο των παικτών της να την πνίγει.

Φουλ των βολών το ματς, αφού συνολικά οι δύο ομάδες εκτέλεσαν 72, με τη Μακάμπι να έχει 26/37 (70,3%) και τον Αστέρα 25/35 (71,4%).

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ομπράντοβιτς ήταν ο Κόντι-Μίλερ ΜακΙντάιρ, που είχε 23 πόντους (7/13 διπ.) και 12 ασίστ, με τον Εμπούκα Ιζούντου να ντύνεται «X-Factor» στην τελευταία περίοδο και με 9 πόντους και συνολικά 15 (5/8 διπ., 7 ριμπ.) να οδηγεί στη νίκη τον Αστέρα. Στους 16 ο Τσίμα Μονέκε (5/8 διπ., 8 ριμπ.) και στους 11 ο Ντονάτας Μοτεγιούνας (4/8 διπ.). Ντεμπούτο για τον Τζάρεντ Μπάτλερ, που αγωνίστηκε για 2:22 λεπτά χωρίς να σκοράρει.

Από την πλευρά της Μακάμπι Τελ Αβίβ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζέιλεν Χόαρντ με 20 πόντους (5/8 διπ., 2/3 τριπ., 6 ριμπ.), με τον Λόνι Ουόκερ να προσθέτει άλλους 18, αλλά στο φινάλε να τα κάνει... σαλάτα (2/9 διπ.). Στους 12 ο Ο' Σέι Μπρίσετ και στους 11 ο Ρομάν Σόρκιν.

Με πρωταγωνιστή τον ΜακΙντάιρ στο προβάδισμα ο Αστέρας

Το παιχνίδι ήταν κλειστό στην εκκίνησή του, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες στο 5-5 με τη συμπλήρωση του πρώτου δίλεπτου στην αναμέτρηση. Όλα αυτά μέχρι αν βρει ρυθμό ο ΜακΙντάιρ, που πάτησε το γκάζι και με δύο τρίποντα (6π., 2/2 τριπ., 3 ασ.) στο 5' έστειλε τον Ερυθρό Αστέρα στο +7 (11-18). Ο Μονέκε στο 6' έκανε το 15-24 με 2/2 βολές, με τον ασταμάτητο ΜακΙντάιρ στον αιφνιδιασμό στο 7' να διαμορφώνει το 15-26 για την πρώτη διψήφια διαφορά της ομάδας του Ομπράντοβιτς. Στη Μακάμπι υπήρξε εκνευρισμός, με την τεχνική ποινή στον Κάτας να γράφει το 15-27 δια χειρός ΜακΙντάιρ (11π.). Η λύση για τους Ισραηλινούς ήρθε από τον Σόρκιν, που με 4 πόντους μείωσε σε 22-29 στο 8', με το τέλος του δεκαλέπτου να βρίσκει μπροστά τον Αστέρα με 26-33.

Απόλυτο αφεντικό στο ματς η ομάδα του Ομπράντοβιτς

Η έναρξης της δεύτερης περιόδου μία από τα ίδια, με τον ΜακΙντάιρ να φτάνει τους 13 πόντους και να γράφει το 26-35, πριν ο Αμερικανός (4ασ.) σερβίρει στον Μονέκε το 26-37 στο 12'. Η Μακάμπι προσπαθούσε με... αναλαμπές να επιστρέψουν στο ματς, αλλά δεν είχε διάρκεια, με τον Μπρίσετ με καλάθι και φάουλ να μειώνει σε 34-42 στο 14'. Ο Νταβίντοβατς απάντησε όμως με τρίποντο για το 36-47 στο 15', με τον Μοτεγιούνας στο 18' να πηγαίνει τον Ερυθρό Αστέρα για πρώτη φορά στο +14 (42-56) και την ομάδα του Ομπράντοβιτς να ελέγχει απόλυτα το ματς. Η Μακάμπι αντέδρασε στο φινάλε του ημιχρόνου, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν με τα χίλια ζόρια να ρίξει τη διαφορά στους 10 (48-58).

Προσπαθούσε να μπει στο ματς η Μακάμπι κι όλα ανοικτά στην τελική ευθεία

Με την εκκίνηση της τρίτης περιόδου ο Αστέρας μείωσε σε 50-59 με τον Σόρκιν (9π.), με τον Χόαρντ με τρίποντο στο 23' να φέρνει τη Μακάμπι μετά από ώρα σε απόσταση 7 πόντων (54-61). Το μομέντου είχε γυρίσει για τα καλά, με την ομάδα του Κάτας με 5 σερί πόντους να βάζει για τα καλά τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο παιχνίδι (59-63) στο 24'. Ο Οτζελέγιε στο 25' με τρίποντο έδωσε ανάσα στον Ερυθρό Αστέρα για το 61-68, με τον ΜακΙντάιρ όμως να χτυπά και πάλι και με λέι απ στο 26' να πηγαίνει τη σερβική ομάδα στο 62-73. Ο Λιφ στο 28' μετά από επιθετικό ριμπάουντ έγραψε το 65-74, με τη Μακάμπι να προσπαθεί και πάλι να μπει στη διεκδίκηση της υπόθεσης νίκης, με τον Ντάουτιν στο 29' να κάνει το 67-74. Ο Μπρίσετ μάλιστα στο φινάλε του δεκαλέπτου διαμόρφωσε το 71-77 κι άφησε τα πάντα ανοικτά για την τελική ευθεία.

Με τρομερό Ιζούντου στην 6η σερί νίκη ο Αστέρας!

Το τρίποντο του Κλαρκ στην έναρξη της τέταρτης περιόδου έβαλε για τα καλά φωτιά στο ματς (74-77), με τον Μπρίσετ σε μόλις 57" με νέο καλάθι να φέρνει το παιχνίδι στον πόντο (76-77). Το φόλοου του Λιφ ολοκλήρωσε το comeback της Μακάμπι στο 32' για το 78-77, με τους Χόαρντ και Λιφ στο 34' να διαμορφώνουν το 81-78. Ο Αστέρας όμως αντέδρασε άμεσα και με τον Ιζούντου να είναι «X-Factor» και να πετυχαίνει 4 σερί πόντους στο 36' για το 81-84 των Σέρβων. Και οι δύο ομάδες είχαν συμπληρώσει τα 4 ομαδικά, με κάθε φάουλ να στέλνει στις βολές, εκεί που ο Σάντος έκανε το 83-84. Ο Ιζούντου στο 37' με 3 σερί πόντους έγραψε το 85-89, με τον Ουόκρ με τρίποντο να μειώνει σε 88-89, αλλά τον Ιζούντου να τα κάνει όλα στο παρκέ. Ο Νιγηριανός αρχικά πέτυχε το 88-91 μετά από νέο επιθετικό ριμπάουντ και στη συνέχεια στο 38' με 1/2 βολές έκανε το 88-92. Η Μακάμπι ξεκίνησε τα... σκοτωμένα τρίποντα με τους Ουόκερ και Ντάουτιν, με τον Ιζούντου (15π.) να είναι MVP και στο 39' έστειλε τον Αστέρα στο +6 (88-94). Ο Μπλατ στο 1:31 για τη λήξη με 1/2 βολές μείωσε σε 89-94, με τον Ντόμπριτς στα 33" με τρίποντο να τελειώνει το ματς (89-97) και τον Αστέρα να φτάνει στην 6η σερί νίκη της στην Euroleague με το 92-99.

Τα δεκάλεπτα: 26-33, 48-58, 71-77, 92-99

