Στο Μόναχο τα παιχνίδια της Φενέρμπαχτσε με Μακάμπι και Χάποελ

Στο SAP Garden, το γήπεδο της Μπάγερν Μονάχου, θα δώσει η Φενέρμπαχτσε τους εντός έδρας αγώνες της κόντρα στην Μακάμπι (11/11) και τη Χάποελ Τελ Αβίβ (13/11) για την 10η και 11η αγωνιστική της Euroleague.

“Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από συστάσεις των τοπικών αρχών”, αναφέρει σχετικά η ανακοίνωση της τουρκικής ομάδας.

Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Rapyd Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv Maçları İle İlgili Bilgilendirme



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 11 Kasım Salı günü Maccabi Rapyd Tel Aviv, 13 Kasım Perşembe günü ise Hapoel IBI Tel Aviv ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynaması… pic.twitter.com/7DpIKRivyF