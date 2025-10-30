MENU
Στο Μόναχο τα παιχνίδια της Φενέρμπαχτσε με Μακάμπι και Χάποελ

H Φενέρμπαχτσε θα υποδεχθεί στο Μόναχο και το Sap Garden την Μακάμπι και την Χάποελ στο πλαίσιο της 10ης και της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Στο SAP Garden, το γήπεδο της Μπάγερν Μονάχου, θα δώσει η Φενέρμπαχτσε τους εντός έδρας αγώνες της κόντρα στην Μακάμπι (11/11) και τη Χάποελ Τελ Αβίβ (13/11) για την 10η και 11η αγωνιστική της Euroleague.

“Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από συστάσεις των τοπικών αρχών”, αναφέρει σχετικά η ανακοίνωση της τουρκικής ομάδας. 

