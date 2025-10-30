Αμφίβολος ο Ρογκαβόπουλος - Την τελευταία στιγμή ο Καλαϊτζάκης

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στο ματς του Παναθηναϊκού Aktor, ενώ την τελευταία στιγμή θα κριθεί αυτή του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Αποστολή στο Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός Aktor βρίσκεται στη Γαλλία, καθώς θα αναμετρηθεί με τη Μονακό για την 8η αγωνιστική της Euroleague (31/10, 20:00), ολοκληρώνοντας την «διαβολοβδομάδα» μετά το ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (99-85).

Το «τριφύλλι» προπονήθηκε στο «Salle Gaston Medecin» και το SDNA σας μετέφερε πλάνα από την «πράσινη» προετοιμασία.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έκανε ατομικό, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ολοκλήρωσε μέρος του κανονικού προγράμματος. Έτσι, ο πρώτος είναι αμφίβολος για τον αγώνα με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ενώ η συμμετοχή του δεύτερου στο παιχνίδι θα κριθεί την τελευταία στιγμή.