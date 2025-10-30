Πλάνα του SDNA από την προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Salle Gaston Medecin» (vids)

Ο Παναθηναϊκός Aktor προπονείται στο «Salle Gaston Medecin» ενόψει του ματς με τη Μονακό για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Αποστολή στο Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός Aktor ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague. Το «τριφύλλι» υποδέχθηκε στο «Telekom Center Athens» την Μακάμπι Τελ Αβίβ και πήραν μία εύκολη νίκη με 99-85.

Τώρα, οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους το μεγάλο ματς με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την Παρασκευή (31/10), με το τζάμπολ να γίνεται στις 20:00.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται ήδη στη Γαλλία και προπονείται στο «Salle Gaston Medecin» ενόψει του αγώνα.

Δείτε τα πλάνα του SDNA από την προπόνηση: