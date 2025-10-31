Κόντρα στη Μονακό του Σπανούλη ο Παναθηναϊκός - Υποδέχεται την Χάποελ ο Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός ολοκληρώνουν την «διαβολοβδομάδα» κόντρα σε Μονακό και Χάποελ Τελ Αβίβ αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα θα ανοίξει με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR. Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, με το ματς να ξεκινάει στις 20:00.

Λίγο αργότερα, στις 21:15, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα θα υποδεχθεί την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Οι τελευταία δύο αγώνες θα ξεκινήσουν στις 21:30. Η Παρτιζάν θα φιλοξενήσει την Μπαρτσελόνα και τέλος η Μπασκόνια θα κοντραριστεί με την Αναντολού Εφές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

20:00 Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR

21:15 Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Παρτιζάν - Μπαρτσελόνα

21:30 Μπασκόνια - Αναντολού Εφές