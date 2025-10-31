Κόντρα στη Μονακό του Σπανούλη ο Παναθηναϊκός - Υποδέχεται την Χάποελ ο Ολυμπιακός

Το πρόγραμμα θα ανοίξει με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR. Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, με το ματς να ξεκινάει στις 20:00.
Λίγο αργότερα, στις 21:15, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα θα υποδεχθεί την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Οι τελευταία δύο αγώνες θα ξεκινήσουν στις 21:30. Η Παρτιζάν θα φιλοξενήσει την Μπαρτσελόνα και τέλος η Μπασκόνια θα κοντραριστεί με την Αναντολού Εφές.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
20:00 Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR
21:15 Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Παρτιζάν - Μπαρτσελόνα
21:30 Μπασκόνια - Αναντολού Εφές