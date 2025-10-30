Lakers' Corner: Γλυκιά εκδίκηση και... εξιλέωση μετά από έξι μήνες

Οι Λέικερς συνεχίζουν να δείχνουν πως μπορούν και χωρίς τους Ντόντσιτς-Λεμπρόν και ο Όστιν Ριβς μετά από έξι μήνες πήρε την εκδίκησή του μέσα στη Μινεσότα.

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ συνεχίζει να έχει... μισή ομάδα διαθέσιμη, όμως δείχνει πως έχει βρει τον τρόπο να εκμεταλλευτεί όλο του το ρόστερ. Οι Λος Άντζελες Λέικερς κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (σημειώνεται πως ήταν εκτός ο Άντονι Έντουαρντς) δεν είχαν μεταξύ άλλων τους Λεμπρόν Τζέιμς, Λούκα Ντόντσιτς, Μάρκους Σμαρτ και Γκέιμπ Βίνσεντ, ωστόσο μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη με 116-115. Έτσι, μετά από πέντε παιχνίδια οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν ρεκόρ 3-2.

Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι ο Όστιν Ριβς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Μπορεί αυτή τη φορά να μην έφτασε τους 45-50 πόντους (είχε 28), αλλά «έφτιαξε» τους συμπαίκτες του μοιράζοντας 16 ασίστ, ενώ είχε ακόμα 1 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Οι Λέικερς ΠΡΕΠΕΙ το καλοκαίρι να ανανεώσουν το συμβόλαιό του και να τον κρατήσουν για χρόνια στην ομάδα ως τον παρτενέρ του Σλοβένου σταρ (και του Λεμπρόν όσο παραμένει στην ομάδα).

Ο ΝτεΆντρε Έιτον αν συνεχίσει έτσι θα παραμείνει στους «Λιμνανθρώπους» για πολλά χρόνια ακόμα. Τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους (8/11 σουτ), 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και συνεχίζει να δείχνει πως αποτελεί τον σέντερ που έψαχναν για χρόνια (από το 2020 και το δίδυμο των ΜακΓκί και Χάουαρντ). Ο 27χρονος έχει... πιάσει από τα μαλλιά την ευκαιρία που του έχει δοθεί να δείξει πως ανήκει στην ελίτ και είναι ο παίκτης που χρειαζόταν πέρσι ο Ρέντικ στα play-offs.

Ο Ρούι Χατσιμούρα συνεχίζει να είναι εξαιρετικός (17 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και ο Τζέικ ΛαΡάβια έκανε το καλύτερό παιχνίδι της καριέρας του μέχρι τώρα. Τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους (5/6 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ έκανε για ακόμη μία φορά την... βρώμικη δουλειά, μάζεψε 12 ριμπάουντ και περιορίστηκε σε μόλις 3 σουτ, δίνοντας έμφαση στα αμυντικά του καθήκοντα. Ο Ντάλτον Κνεκτ θύμισε τον περσινό του εαυτό με 15 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ, ενώ αρκετά καλή ήταν και η παρουσία του Νικ Σμιθ Τζούνιορ με 7 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο μόνος που υστέρησε ήταν ο Τζάκσον Χέιζ, ο οποίος όμως επέστρεψε από τραυματισμό και θα χρειαστεί λίγους αγώνες να βρει ξανά τη φόρμα του (2 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ). Επίσης, γενικά δεν του πηγαίνει ως αντίπαλος οι Τίμπεργουλβς, όπως έδειξε και πέρσι στην post-season.

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έχει μέλλον στον πάγκο των Λέικερς. Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης των «Λιμνανθρώπων» και νίκες σαν αυτές δείχνουν το γιατί. Φυσικά, όταν έχει διαθέσιμους τους Ντόντσιτς και Λεμπρόν όλα γίνονται πιο εύκολα, αλλά έχει βρει τον τρόπο να παίρνει το 100% από την ομάδα του και χωρίς αυτούς. Την ίδια ώρα, δείχνει πως αρχίζει να εμπιστεύεται ξανά τον Κνεκτ, και αυτό μπορεί να βοηθήσει την ομάδα μέσα στη σεζόν.

Τέλος, πρέπει να γίνει και αναφορά στον τρόπο που ολοκληρώθηκε ο αγώνας. Ο Ριβς πήρε την μπάλα από την επαναφορά με λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν. Πέρασε από το σκριν που έκανε ο Έιτον και με ένα floater μπροστά στον ΝτιΒιτσέντζο διαμόρφωσε το τελικό 116-115. Έτσι, πήρε μία... άτυπη εκδίκηση. Πριν από έξι μήνες, με τη σειρά να βρίσκεται στο 2-1 υπέρ των «Λύκων», ο Ριβς πήρε την μπάλα από τον Λεμπρόν και αστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία για να ισοφαρίσει και να στείλει το ματς στην παράταση (113-116). Αυτή τη φορά ευστόχησε και έδωσε μία ακόμη σημαντική νίκη στους Λέικερς, με το... μισό ρόστερ να είναι στα «πιτς».