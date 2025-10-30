Σε Μονέκε και Φρανσίσκο το βραβείο του MVP της 7ης αγωνιστικής

Πρώτο διπλό βραβείο MVP για φέτος στη Euroleague, καθώς ισοβάθμησαν στην πρώτη θέση οι Τσίμα Μονέκε και Σιλβέν Φρανσίσκο.

Ο Μονέκε ήταν ο κορυφαίος στη νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Βιλερμπάν με 79-65, έχοντας 24 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Φρανσίσκο ξεχώρισε στην επικράτηση της Ζαλγκίρις Κάουνας κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια με 86-65.

Ο Γάλλος άσος της Ζαλγκίρις μέτρησε 23 πόντους και 10 ασίστ, κάνοντας τα... πάντα στο παιχνίδι και οδηγώντας την ομάδα του σε ακόμα μία νίκη.

Αμφότεροι συγκέντρωσαν 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης της Euroleague και κέρδισαν τη διάκριση των πολυτιμότερων παικτών της 7ης αγωνιστικής.