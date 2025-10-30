Ομπράντοβιτς: «Θέλουμε τη βοήθεια των οπαδών μας κόντρα στην Μπαρτσελόνα»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις του πριν την αναμέτρηση της Παρτιζάν κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 8η αγωνιστική της Euroleague (31/10, 21:30) στάθηκε σε αυτά που περιμένει να δει από τους παίκτες του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είχαμε μια πρωινή προπόνηση στη Σόφια για να δώσουμε στους παίκτες την ευκαιρία να ξεκουραστούν μόλις επιστρέψουμε στο Βελιγράδι.

Είχαμε πολλές καλές στιγμές χθες, αλλά στο τέλος χάσαμε, οπότε προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε με τον σωστό τρόπο. Τώρα παίζουμε εναντίον της Μπαρτσελόνα, μιας ομάδας που είχε μια επιπλέον μέρα ξεκούρασης, κάτι που σίγουρα κάνει τη διαφορά.

Παρόλα αυτά, δεν νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό, πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που μας καθορίζει όταν παίζουμε καλά: τον αγώνα μας, την ενέργειά μας και την υποστήριξη των οπαδών μας.

Θέλω να καλέσω τους οπαδούς μας να παραμείνουν ενωμένoι και να έρθουν στο παιχνίδι για να βοηθήσουν την ομάδα. Ας επαναφέρουμε αυτή τη γνωστή ατμόσφαιρα που ήταν το σήμα κατατεθέν μας εδώ και τόσα χρόνια».