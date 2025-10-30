Α1 Γυναικών: Αλλαγή ώρας στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός κι άλλα δύο ματς

Η ΕΟΚ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε για την αλλαγή ώρας σε 3 παιχνίδια της Α1 Γυναικών, ανάμεσά τους και το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός.

Αναλυτικά:

Σας ενημερώνουμε ότι:



*Ο εξ αναβολής αγώνας ΚΑΟ Δράμας – ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της National League 1 (3ος όμιλος), ορίζεται να διεξαχθεί στις 05/11/25 και ώρα 18.30 στο κλειστό γυμναστήριο «Δημ. Κραχτίδης»



* Για συγκοινωνιακούς λόγους και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Ιόνιος ΑΣ της 08/11/2025 για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της National League 1 (2ος όμιλος), αντί ώρας 17.00, θα διεξαχθεί ώρα 13.00 στο Νέο κλειστό γυμναστήριο Αγ. Δημητρίου.



* Ο εξ αναβoλής αγώνας ΑΠΣ Αίας Ευόσμου– ΑΣ Όλυμπος ΕΚΕ, για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της National League 2 (5ος όμιλος), ορίζεται να διεξαχθεί στις 05/11/2025 και ώρα 20.00, στο ΔΑΚ Ευόσμου.



* Ο εξ αναβολής αγώνας ΑΣ Όλυμπος ΕΚΕ – ΑΜ Μουδανιών, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της National League 2 (5ος όμιλος), ορίζεται να διεξαχθεί στις 12/11/2025 και ώρα 19.00, στο Κλειστό γυμναστήριο Κορδελιού.



* Για συγκοινωνιακούς λόγους και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΣΚ Σύλλας Λ. Αιδηψού – ΓΑΣΠ Πάνθηρες της 02/11/2025, για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της National League 2 (4ος όμιλος), αντί ώρα 17.00, θα διεξαχθεί ώρα 14.00, στο κλειστό γυμναστήριο Λ. Αιδηψού.

* Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω τηλεοπτικής μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ο αγώνας ΑΣ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός ΣΦΠ, για την 6η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, της 08/11/2025 αντί ώρας 13.00, θα διεξαχθεί στις 11.45, στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΠΑΟΚ.

* Σας ενημερώνουμε ότι, με την σύμφωνη γνώμη των δύο Σωματείων, ο αγώνας Αθηναϊκός ΑΣ – Παναθλητικός ΑΕ Συκεών, για την 6η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, της 08/11/2025 αντί ώρας 17.30, θα διεξαχθεί στις 17.00, στο Κλειστό γυμναστήριο Βύρωνα «Δ. Καλτσάς».