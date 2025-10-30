Θύρα 7 για την «κινητοποίηση» κατά Ισραηλινών: «Κανένα κάλεσμα, καμία δράση, μόνο Ολυμπιακός»

Αποστάσεις πήρε η Θύρα 7 από την κίνηση οπαδών του Ολυμπιακού να εναντιωθούν στη Γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα από το Ισραήλ.

Όπως τόνισαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, πριν το χθεσινό παιχνίδι με τη Μονακό για τη Euroleague στο ΣΕΦ, δεν υπήρχε καμία επίσημη δράση από μέρους τους αναφορικά με τη γενοκτονία στη Γάζα, σχετικά με μία δήλωση κατά δίκης που υπέγραψαν πολλοί φίλοι των Ερυθρολεύκων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Θύρας 7:

Προς ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ!

Η ΘΥΡΑ 7,

ΔΕΝ έχει απευθύνει κανένα κάλεσμα για δράσεις,πέραν του καλέσματος για μια ακόμη ερυθρόλευκη εξέδρα, με παλμό και φωνή για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ!

Καθε οπαδός του Ολυμπιακού μπορεί να έχει, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ πολιτικό πιστεύω και άποψη θέλει, ΑΡΚΕΙ να την αφήνει,έξω απο τις εξέδρες των γηπέδων που αγωνίζεται ο ΘΡΥΛΟΣ!

Οποιαδήποτε σημαία πανό κτλ,προσπαθήσει να ΔΙΧΑΣΕΙ, ή να κάνει ΠΟΛΙΤΙΚΗ, στις πλάτες του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και της ΘΥΡΑΣ 7,θα έχει και την ανάλογη αντίδραση..

ΜΟΝΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!