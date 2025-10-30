Ουόρντ: «Το πιο σημαντικό είναι η σκληράδα»

Ο Τάισον Ουόρντ τόνισε ε στη Media Day του Ολυμπιακού ενόψει του αυριανού αγώνα με τη Χάποελ ότι οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να παίξουν με σκληράδα στην άμυνα και να διατηρήσουν τον υψηλό ρυθμό.

Αναλυτικά οι δηώσεις του Τάισον Ουόρντ:

Για το ότι η Μονακό ήταν μια ομάδα με επιθετικό ταλέντο και το ίδιο και η Χάποελ που έχει την καλύτερη επίθεση: «Δεν είναι θέμα τακτικής, αλλά physicality και πόσο θα το διατηρήσουμε σε υψηλά επίπεδα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε καλά και θα πρέπει να δούμε πώς θα διατηρήσουμε αυτή την πίεση. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε δυνατά, το πιο σημαντικό είναι η σκληράδα».

Για το χαμένο σουτ του Τάισον με τη Μονακό για την ισοφάριση και ότι ο Ντόρσεϊ πιστεύει ότι θα βάλει το επόμενο: «Είναι υπέροχο συναίσθημα. Κόντρα στη Μακάμπι το είχα βάλει, τώρα δεν το έβαλα. Σε πονάει όταν δεν το κάνεις, πάντα θες να ευστοχείς. Μου αρέσει ότι πιστεύουν σε μένα».

Για τα στατιστικά στο σουτ της περιφέρειας που δεν είναι καλά και αν το έχουν συζητήσει μεταξύ τους: «Όχι δεν το έχουμε συζητήσει. Έχουμε δει τα ποσοστά, έχουμε παίκτες με αυτοπεποίθηση που μπορούν να πάρουν τα σουτ. Έχουμε παίκτες με αυτοπεποίθηση και πιστεύουμε ότι θα τα πάμε καλύτερα».

Για τον Κόλιν Μάλκολμ που είναι ο πρώτος σκόρερ της Χάποελ: «Ναι παρακολουθώ όλους τους πρώην συμπαίκτες μου και παρακολουθώ και εκείνον. Είμαι περήφανος για εκείνον. Εύχομαι κάθε επιτυχία για όλους εκτός από όταν παίζουν κόντρα στον Ολυμπιακό. Ελπίζω να κάνω λίγο trash talking μαζί του».