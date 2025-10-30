Μπαρτζώκας: «Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα το βρούμε – Κοντά στην επιστροφή ο Έβανς»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day πριν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την ήττα από τη Μονακό, τη δουλειά που γίνεται και την επιστροφή του Έβανς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα:

«Προφανώς πρέπει να κάναμε step up ατομικό και ομαδικό. Κάναμε ένα βίντεο με τους παίκτες και είναι δουλειά μας να τους πείσουμε να κάνουν τα πράγματα που πρέπει.

Με βάση την εμπειρία που δεν είναι μεγάλη, είναι μικρή. Πράγματι συμβαίνει, δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση αμυντική. Κάνεις μία προπόνηση, δείχνεις ένα βίντεο και μετά είναι στη μεριά του παίκτη για να έχεις άμεση βελτίωση.

Προφανώς για εμένα είναι δύσκολο γιατί δεν το κατάφερα χθες. Οι παίκτες θέλουν να βάζουν καλάθια, αυτό τους κάνει χαρούμενους. Περισσεύει το επιθετικό ταλέντο, έχουν εκλείψει οι αμυντικοί στην EuroLeague. Η συνεισφορά των Φαλ και Παπανικολάου ήταν σημαντική. Είναι δουλειά μας να το βρούμε και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα το βρούμε. Όλοι είναι θετικοί και όλοι πρέπει να ακολουθούν το πλάνο μου. Δεν έχουμε παίκτες που είναι αρνητές να ακολουθήσουν το πλάνο ή τι χρειάζεται η ομάδα.

Θέλω πάντα η ομάδα να παίζει όλοι μαζί. Μπορεί παίκτες να βάζουν 20-30 πόντους, αλλά αυτό θα το κάνουν μέσα από την ομάδα. Επίσης, θέλω από την ομάδα, μέσα από την ομάδα όχι από την κοινή γνώμη, να εκτιμάται ακόμη και ο παίκτης που κάνει δύο plays. Πιστεύω θα το καταφέρουμε, γιατί και πέρυσι αργήσαμε να το πετύχουμε. Είναι νωρίς ακόμη στη σεζόν και για τους παίκτες και για τους προπονητές. Ομάδες σαν τη Μονακό, που έχει μεγάλο ταλέντο, έχει το ίδιο ρεκόρ με εμάς και η Ρεάλ χειρότερο. Στο πλαίσιο αυτό όσες λιγότερες απώλειες έχουμε τόσο καλύτερο θα είναι. Είμαστε έτσι και έτσι προς το καλό, θα μπορούσαμε να έχουμε μία λιγότερη απώλεια εντός έδρας.

Χθες δημιουργήσαμε ελάχιστα και δείξαμε στο βίντεο πόσες ευκαιρίες είχαμε και δεν το κάναμε. Θα γίνουμε ανυπόφοροι στους παίκτες για να το κάνουν».

Για την επιστροφή του Κίναν Έβανς: «Λογικά την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα πάει και θα τον βάλουμε στην ομάδα».