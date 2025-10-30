Ντέρμπι «αιωνίων» το Σάββατο, ποιο κανάλι το μεταδίδει;

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την Α1 μπάσκετ Γυναικών. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό στην Ισπανία, επικρατώντας της Αβενίδα με 78-70 σε ένα ιστορικό βράδυ για τις «πράσινες» ενώ ο Ολυμπιακός υπέστη βαριά ήττα εκτός έδρας από τη Βαλένθια με 99-57, σε ένα παιχνίδι που ήταν από την αρχή ως το τέλος στα χέρια των «νυχτερίδων».

Το ντέρμπι των «αιωνίων» για την Α1 μπάσκετ Γυναικών διεξάγεται το μεσημέρι του Σαββάτου, 1 Νοεμβρίου στις 15:00 στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ και θα μεταδοθεί live από το Mega News, το υβριδικό κανάλι του Mega που εκπέμπει και διαδικτυακά, αλλά και μέσω Cosmote TV και Nova.

Μιντιάρχης