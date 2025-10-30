Εθνική Γυναικών: Οι κλήσεις για τα προκριματικά - Μέσα και η Γαλανόπουλος

Ανακοινώθηκαν οι κλήσεις της Εθνικής Γυναικών για την προετοιμασία της ενόψει των προκριματικών αγώνων που θα διεξαχθούν στις 12, 15 και 18/11 στο πρώτο «παράθυρο» του FIBA Women’s Eurobasket 2027.

Ανάμεσά τους είναι η Σαμάνθα Γαλανόπουλος του Παναθηναϊκού, που πρόσφατα πήρε το ελληνικό διαβατήριο.

Αναλυτικά:

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 18.00 θα πραγματοποιηθεί στον Βύρωνα στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Καλτσάς» η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Γυναικών, για την προετοιμασία της ενόψει των προκριματικών αγώνων που θα διεξαχθούν στις 12, 15 και 18/11 στο πρώτο «παράθυρο» του FIBA Women’s Eurobasket 2027.

Η πορεία της Ελλάδας, η οποία μετέχει στον 6ο όμιλο, θα αρχίσει από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Κροατία στις 12/11 (19.00, ΕΡΤ) στην Κοζάνη στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης, και θα ακολουθήσουν οι εκτός έδρας αγώνες με τη Βόρεια Μακεδονία στις 15/11 (19.00) στα Σκόπια, και την Δανία στις 18/11 (19.30) στο Γκεντόφτε.

Οι αθλήτριες που καλούνται να βρίσκονται στο Κλειστό Γυμναστήριο Εργάνης για την έναρξη της προετοιμασίας είναι οι εξής: