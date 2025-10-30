Εθνική Γυναικών: Οι κλήσεις για τα προκριματικά - Μέσα και η Γαλανόπουλος

Ανάμεσά τους είναι η Σαμάνθα Γαλανόπουλος του Παναθηναϊκού, που πρόσφατα πήρε το ελληνικό διαβατήριο.
Αναλυτικά:
Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 18.00 θα πραγματοποιηθεί στον Βύρωνα στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Καλτσάς» η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Γυναικών, για την προετοιμασία της ενόψει των προκριματικών αγώνων που θα διεξαχθούν στις 12, 15 και 18/11 στο πρώτο «παράθυρο» του FIBA Women’s Eurobasket 2027.
Η πορεία της Ελλάδας, η οποία μετέχει στον 6ο όμιλο, θα αρχίσει από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Κροατία στις 12/11 (19.00, ΕΡΤ) στην Κοζάνη στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης, και θα ακολουθήσουν οι εκτός έδρας αγώνες με τη Βόρεια Μακεδονία στις 15/11 (19.00) στα Σκόπια, και την Δανία στις 18/11 (19.30) στο Γκεντόφτε.
Οι αθλήτριες που καλούνται να βρίσκονται στο Κλειστό Γυμναστήριο Εργάνης για την έναρξη της προετοιμασίας είναι οι εξής:
|Ονοματεπώνυμο
|Ημ. Γέννησης
|Ύψος
|Θέση
|Ομάδα
|Σπανού Άρτεμις
|01.01.1993
|1.86
|F/C
|Zabiny Brno
|Φασούλα Μαριέλλα
|02.09.1997
|1.92
|C
|Besiktas JK
|Τσινέκε Έλενα
|11.07.1999
|1.76
|G
|Αθηναϊκός
|Παυλοπούλου Πηνελόπη
|03.03.1996
|1.72
|G
|Αθηναϊκός
|Χριστινάκη Ελεάννα
|16.12.1996
|1.84
|G/F
|Ολυμπιακός
|Καρλάφτη Ρένια
|08.06.1998
|1.80
|G
|Ολυμπιακός
|Παρκς Ρόμπιν
|19.07.1992
|1.85
|F
|Αθηναϊκός
|Λούκα Βασιλική
|05.07.1996
|1.93
|C
|Αθηναϊκός
|Μποσγανά Έλενα
|04.12.2003
|1.90
|F
|Leganes
|Κριμίλη Ιωάννα
|16.07.2001
|1.78
|G
|Παναθηναϊκός
|Χατζηλεοντή Ιωάννα
|05.01.2002
|1.84
|F
|Παναθηναϊκός
|Καρακασίδου Λίλιαν
|09.12.2001
|1.65
|G
|Αθηναϊκός
|Χαιριστανίδου Αντιγόνη
|03.10.1990
|1.86
|F
|Αθηναϊκός
|Γαλανόπουλος Σαμάνθα
|08.01.2001
|1.75
|G
|Παναθηναϊκός