Εθνική Γυναικών: Οι κλήσεις για τα προκριματικά - Μέσα και η Γαλανόπουλος

Ανακοινώθηκαν οι κλήσεις της Εθνικής Γυναικών για την προετοιμασία της ενόψει των προκριματικών αγώνων που θα διεξαχθούν στις 12, 15 και 18/11 στο πρώτο «παράθυρο» του FIBA Women’s Eurobasket 2027.

Ανάμεσά τους είναι η Σαμάνθα Γαλανόπουλος του Παναθηναϊκού, που πρόσφατα πήρε το ελληνικό διαβατήριο.

Αναλυτικά:

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 18.00 θα πραγματοποιηθεί στον Βύρωνα στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Καλτσάς» η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Γυναικών, για την προετοιμασία της ενόψει των προκριματικών αγώνων που θα διεξαχθούν στις 12, 15 και 18/11 στο πρώτο «παράθυρο» του FIBA Women’s Eurobasket 2027.

Η πορεία της Ελλάδας, η οποία μετέχει στον 6ο όμιλο, θα αρχίσει από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Κροατία στις 12/11 (19.00, ΕΡΤ) στην Κοζάνη στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης, και θα ακολουθήσουν οι εκτός έδρας αγώνες με τη Βόρεια Μακεδονία στις 15/11 (19.00) στα Σκόπια, και την Δανία στις 18/11 (19.30) στο Γκεντόφτε.

Οι αθλήτριες που καλούνται να βρίσκονται στο Κλειστό Γυμναστήριο Εργάνης για την έναρξη της προετοιμασίας είναι οι εξής:

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση Ομάδα
Σπανού Άρτεμις 01.01.1993 1.86 F/C Zabiny Brno
Φασούλα Μαριέλλα 02.09.1997 1.92 C Besiktas JK
Τσινέκε Έλενα 11.07.1999 1.76 G Αθηναϊκός
Παυλοπούλου Πηνελόπη 03.03.1996 1.72 G Αθηναϊκός
Χριστινάκη Ελεάννα 16.12.1996 1.84 G/F Ολυμπιακός
Καρλάφτη Ρένια 08.06.1998 1.80 G Ολυμπιακός
Παρκς Ρόμπιν 19.07.1992 1.85 F Αθηναϊκός
Λούκα Βασιλική 05.07.1996 1.93 C Αθηναϊκός
Μποσγανά Έλενα 04.12.2003 1.90 F Leganes
Κριμίλη Ιωάννα 16.07.2001 1.78 G Παναθηναϊκός
Χατζηλεοντή Ιωάννα 05.01.2002 1.84 F Παναθηναϊκός
Καρακασίδου Λίλιαν 09.12.2001 1.65 G Αθηναϊκός
Χαιριστανίδου Αντιγόνη 03.10.1990 1.86 F Αθηναϊκός
Γαλανόπουλος Σαμάνθα 08.01.2001 1.75 G Παναθηναϊκός
