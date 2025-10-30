Μήτογλου: «Ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια»

Την χαρά του για την ανανέωση του συμβολαίου του έως το 2029 εξέφρασε ο Ντίνος Μήτογλου κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το Πριγκιπάτο και το αυριανό παιχνίδι. Αποστολή στο Μονακό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μήτογλου:

Για το νέο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος για την ανανέωσή μου. Και οι δύο πλευρές το θέλαμε. Να ευχαριστήσω και να προσθέσω πως ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια. Ο κ. Γιαννακόπουλος είναι οικογένεια, η μητέρα του η κυρία Δέσποινα, η γυναίκα του, τα παιδιά του είναι οικογένεια, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και σίγουρα τα συναισθήματα είναι αμοιβαία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος».

Για το παιχνίδι με τη Μονακό: «Είδαμε ότι η Μονακό χθες πήρε ένα πολύ μεγάλο διπλό. Δεν μπορείς να μένεις και να καθησυχάζεσαι σε κανένα ματς της Ευρωλίγκας. Έχουμε ξεκάθαρο στόχο. Πάμε εκεί με το μυαλό μας να κερδίσουμε. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και γενικά η Μονακό είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ της και πολύ ταλαντούχους παίκτες».

Για τις δύο τελευταίες νίκες του Παναθηναϊκού στο Πριγκηπάτο: «Οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Η Μονακό φέτος έχει μεγαλύτερη εμπειρία, περιμένουν περισσότερα. Σίγουρα είναι υποψιασμένοι κι αυτοί ότι πήγαμε τα προηγούμενα χρόνια και πήραμε δύο διπλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Είναι μια εντελώς καινούργια και διαφορετική χρονιά. Οπότε θεωρώ ότι είναι άλλο παιχνίδι».

Για την επιρροή του Σπανούλη στη Μονακό: «Σίγουρα έχει βάλει το DNA του στην ομάδα. Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ σκληρά. Έχει σκληρή νοοτροπία, οπότε περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

Για το παρασκήνιο της χθεσινής ανανέωσης: «Ήταν και ο Παύλος εκεί εκείνη τη στιγμή. Χάρηκα πολύ. Όπως είπα, υπάρχει οικογενειακό κλίμα, απίστευτες στιγμές και δεν έχω να πω παρά μόνο τα καλύτερα για την οικογένεια, τους ευχαριστώ πολύ και ειδικά τον Παύλο».

