Μιλουτίνοφ: «Κακή ήττα, μπορούμε να βελτιωθούμε»

Μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Μονακό ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να βελτιωθούν ενόψει του αγώνα με την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Κακή ήττα, ειδικά όταν δέχεσαι 91 πόντους στην έδρας σου. Δεν παίξαμε καλή άμυνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στην Ευρωλίγκα φέτος όλοι μπορούν να κερδίσουν, κάθε ματς μετράει. Μπορούμε να βελτιωθούμε.

Κάναμε πολλά λάθη. Δεν σουτάραμε καλά αλλά πετύχαμε 87 πόντους. Ήταν πιο επιθετικοί, στην άμυνα έκοβαν τις κινήσεις μας. Ήταν πιο physical και κέρδισαν.

Φέτος στην Ευρωλίγκα πρέπει να σκέφτεσαι το επόμενο. Είναι μεγάλη σεζόν, κάθε ματς είναι δύσκολο. Δεν μπορείς να είσαι πολύ χαρούμενος όταν νικάς και στεναχωρημένος όταν χάνεις. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα με την Χάποελ».