Βεζένκοφ: «Η Ευρωλίγκα είναι μαραθώνιος - Είμαστε πιο κοντά στο φορμάτ του ΝΒΑ»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Μονακό αναφέρθηκε στην εμφάνιση των «ερυθρολεύκων» και τόνισε πως η Ευρωλίγκα είναι ένας μαραθώνιος, με φορμάτ που θυμίζει αυτό του ΝΒΑ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στους «PlayMakers»:

«Φάγαμε 91 πόντους και χάσαμε γιατί δεν παίξαμε άμυνα. Πρέπει να βρούμε την χημεία μας. Το ψάχνουμε μέσα από τους αγώνες. Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί. Η Μονακό έπαιξε με περισσότερη ενέργεια. Στην επίθεση κάναμε κακές επιλογές αλλά έστω και έτσι καταφέραμε να βάλουμε πόντους που θα έπρεπε να μας φέρουν τη νίκη. Δεν έχουμε καιρό να σκεφτόμαστε το παιχνίδι, το καλό είναι ότι σε δύο μέρες παίζουμε ξανά. Παίζουμε με την πιο φορμαρισμένη ομάδα της διοργάνωσης. Να μπαίνουμε στο ματς με μεγαλύτερη ενέργεια και να δίνουμε το 100% για τη νίκη. Σίγουρα είναι νωρίς αλλά οι νίκες στην έδρας σου σου δίνουν αυτοπεποίθηση και ηρεμία.

Η Μονακό αποκόβει τα τρίγωνα από το πικ-εν-ρολ, προσπαθεί να κρατήσει 2-2 και δίνει τα ελεύθερα σουτ σε αυτούς που θεωρεί ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνοι σουτέρ. Αυτό είναι η τακτική τους. Δεν έχουμε βρει τρόπο να μην αποκοβόμαστε από το 2-2. Αυτό είναι η πιο μπασκετική ανάγνωση. Βρήκαμε χώρους, βάλαμε πόντους. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερη άμυνα για να κερδίσουμε.

Έχουμε παίκτες με προσωπικότητα, παίκτες που παίζουν καλά, παίκτες που γυρνάνε από τραυματισμούς και πρέπει να νιώσουν καλά. Είναι δύσκολο να βρεις χημεία. Είναι η δουλειά μας να το κάνουμε. Πρέπει να μάθουμε από τις ήττες και να συνεχίσουμε.

Χημεία στην άμυνα είναι οι κανόνες, το τι μας λέει ο προπονητής, το τι ενέργεια έχουμε, το πόσο θα βάλουμε τα κορμιά μας. Να μάθεις τον συμπαίκτη σου. Κάποια παιδιά παίζουν καλύτερη άμυνα από άλλα και πρέπει να γίνει μείγμα για να παίζουμε καλή άμυνα.

Μιλάμε για παίκτες μεγάλης κλάσης για τους Τζέιμς και Ντιαλό, που στο 1v1 έχει προβάδισμα πάντα η επίθεση. Είναι ομαδική δουλειά να τους σταματήσεις. Δεν μπορείς να πεις στο 1v1 θα σταματήσω τον Τζέιμς. Με τον Σπανούλη πασάρει πιο πολύ. Είναι δύσκολο, είναι ομαδική δουλειά.

Πολύ καλό ότι έχουμε ματς σε δύο μέρες. Είναι παρόμοια με τη Μονακό η Χάποελ. Έχει ταλέντο, αθλητικότητα, παίζει παρόμοια άμυνα. Πρέπει να είμαστε 100% έτοιμοι να ματσάρουμε την αθλητικότητα, να είμαστε πιο σκληροί και να δείξουμε ότι θέλουμε τη νίκη.

Υπάρχουν πολλά ματς, είναι μαραθώνιος. Πρέπει να είμαστε υγιείς. Θα το απολαμβάνεις. Πρέπει να κερδίζεις αλλά πρέπει να εστιάζεις ότι μετά από κάποιο σημείο και μετά φορμαρίζονται οι ομάδες. Πρέπει να είσαι πιο έτοιμος. Η Ευρωλίγκα έχει τρία στάδια και είμαστε στην αρχή. Πρέπει να μείνεις κοντά, να δουλεύεις. Δεν υπάρχουν 38 τελικοί. Είμαστε πιο κοντά στο φορμά του ΝΒΑ. Μαθαίνουμε από τις ήττες και προχωράμε γιατί έτσι είναι το φορμάτ. Όλες οι ομάδες κερδίζουν. Είναι συναρπαστική και δύσκολη η διοργάνωση».