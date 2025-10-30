Σπανούλης: «Άξια η νίκη μας» - Τι είπε για το επεισόδιο με τον Μπαρτζώκα

Ο Βασίλης Σπανούλης σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μίλησε για την σπουδαία νίκη της Μονακό στο ΣΕΦ χαρακτηρίζοντας την άξια, ενώ στάθηκε και στο επεισόδιο με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν τρομερό παιχνίδι, δεν είχαμε παίξει καλά με τη Χάποελ, είδαμε πολύ βίντεο, δουλέψαμε και ήμασταν καλύτεροι τακτικά και οι παίκτες μου εκτέλεσαν το πλάνο. Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες ασίστ γιατί αστοχήσαμε σε ελεύθερα σουτ. Ήταν υπέροχο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο. Ειδικά για μένα που πέρασα εδώ τη μισή μου καριέρα, πολλές ώρες προπόνηση, ατελείωτες μνήμες, ήταν δύσκολο για μένα, αλλά για 40 λεπτά προσπάθησα να κρατήσω τα συναισθήματά μου, δεν επέτρεψα να με επηρεάσουν και πετύχαμε μια μεγάλη νίκη».

Για το αν είναι πιο εύκολο για εκείνον να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό που τον ξέρει: «Όχι δε νομίζω, ίσα ίσα συναισθηματικά είναι δύσκολα, προσπαθώ να προετοιμαστώ γιατί πραγματικά μου είναι δύσκολο. Δεν παίζω εγώ, οι παίκτες παίζουν, άλλες φορές κάνουμε σωστά το πλάνο, άλλες όχι. Ο Ολυμπιακός είναι εξαιρετική ομάδα, είναι απ' τα φαβορί, αν όχι το φαβορί για να πάρει την EuroLeague».

Για το πώς αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό: «Πιστεύω ότι τα σουτ που δημιουργήσαμε ήταν από εξαιρετική κυκλοφορία. Ήμασταν συγκεντρωμένοι και ήρεμοι όταν ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά. Το ΣΕΦ είναι πολύ δύσκολο γήπεδο να παίζεις, προσπάθησα να τους προετοιμάσω και κάναμε μια εξαιρετική εμφάνιση. Είναι ακόμα Οκτώβριος, ομάδες έχουν πάνω - κάτω. Εδώ δεν είναι ΝΒΑ να περνάμε τα παιχνίδια έτσι, υπάρχει πίεση, βλέπουμε τραυματισμούς που μειώνουν την ποιότητα των ομάδων. Είναι μια δοκιμασία για όλους που είμαστε ασυνήθιστοι»

Για την αντίδραση μετά το ματς με τη Χάποελ: «Στη Χάποελ χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ που έπεσε η ψυχολογία μας. Είχαμε εξαιρετική κυκλοφορία και χάσαμε τα σουτ. Δεν κάναμε το παιχνίδι που ήθελα. Είναι ακόμα νωρίς να κάνουν οι ομάδες συνεχόμενες νίκες, υπάρχει πνευματική κούραση, είναι πολλά τα παιχνίδια. Έχω υπάρξει παίκτης, είναι δύσκολο να τον πείσεις να είναι κάθε φορά εκεί. Ο Ολυμπιακός είναι μια εξαιρετική ομάδα, όλες έχουν πάνω και κάτω. Προσπαθήσαμε να χτυπήσουμε ο ένας τις αδυναμίες του άλλου. Πιστεύω άξια πήραμε το παιχνίδι».

Για το πώς ζει τα παιχνίδια στο ΣΕΦ: «Οι μνήμες που έχω από το γήπεδο και από τον κόσμο δεν περιγράφονται, είμαι ευλογημένος που έζησα όσα έζησα με τους ανθρώπους εδώ, τα καλά, τα άσχημα. Πραγματικά είμαι ευλογημένος, είμαι πολύ περήφανος. Από εκεί και πέρα, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι και καλοί στο physicality, δεν είχαμε κενά σημεία στην άμυνα».

Για το γεγονός ότι στο μπάσκετ κυριαρχεί πια η επίθεση: «Πιστεύω μια ισορροπία και στα δύο, ό,τι και να κάνεις στην άμυνα, αν δε βάλεις δεν μπορείς να κερδίσεις. Ό,τι γίνεται στο ΝΒΑ έρχεται και στην Ευρώπη. Εγώ δεν είμαι αυτού του δόγματος αλλά αν δεν έχεις καλά ποσοστά, δύσκολα κερδίζεις ένα παιχνίδι μπάσκετ σε αυτό το επίπεδο».

Για το επεισόδιο με τον Μπαρτζώκα: «Για τον κόουτς Μπαρτζώκα τρέφω μεγάλο σεβασμό, κερδίσαμε μαζί την EuroLeague, έχουμε περάσει πολλά μαζί. Ένταση υπάρχει πάντα, ο καθένας θέλει να κερδίσει η ομάδα του. Υπάρχει σεβασμός, εκτίμηση. Είναι μόνο το ανταγωνιστικό στοιχείο και των δύο μας»