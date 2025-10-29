Ντόρσεϊ: «Η μπάλα βρήκε στο στεφάνι, πρέπει να σφυρίξουν σωστά»

Μετά την ήττα του Ολυμπιακό από τη Μονακό ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στάθηκε στην βολή του στο τέλος, τονίζοντας πως η μπάλα χτύπησε στο στεφάνι.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Είναι παιχνίδι επαφής. Πρέπει να μειώσουμε τα λάθη και δεν μπορέσαμε να βγάλουμε συνεχόμενες άμυνες. Αυτά ήταν τα προβλήματα απόψε. Ήταν σαν ματς play-off. Χάναμε δεύτερο ματς στο ΣΕΦ. Πρέπει να βελτιωθούμε.

Πρέπει να χτυπάμε πρώτοι και όχι να περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο. Στο επόμενο ματς πρέπει να μπούμε δυνατά. Να είμαστε πιο δυνατοί και να καθαρίσουμε το ματς. Ήταν κλειστό ματς, θα μπορούσαν να κερδίσουν και οι δύο. Η μπάλα βρήκε το στεφάνι σίγουρα. Είναι κρίσιμη φάση και πρέπει να σφυρίξουν σωστά.

Νιώθω καλά. Δεν νιώθω κουρασμένος. Υπάρχουν περισσότερα ματς, είμαστε παίκτες, παίζουμε μπάσκετ. Λατρεύω τα ματς. Πρέπει να επιστρέψουμε και είναι καλό που έχουμε σύντομα και άλλο ματς. Θα μπορούσε να είναι χειρότερα. Έχει να κάνει με την νοοτροπία, ξεπερνάς την κούραση. Το αγαπώ αυτό. Αυτή είναι η δουλειά μας, ό,τι και αν γίνεται πρέπει να βρούμε τρόπο να κερδίσουμε».