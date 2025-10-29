Σπανούλης: «Ποτέ δεν μου είναι εύκολο να παίζω εδώ που πέρασα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου»

Ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη νίκη της Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό αναφέρθηκε στα χρόνια που πέρασε στους «Ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην NOVA:

«Ήταν καλή νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, που είναι από τα φαβορί για την Ευρωλίγκα. Είναι νωρίς στην σεζόν. Κάναμε εξαιρετική δουλειά για 40 λεπτά. Ακολουθήσαμε τακτικά το πλάνο και αξίζαμε τη νίκη. Δεν είναι ποτέ εύκολο για εμένα να παίζω εδώ. Είμαι ανταγωνιστικός και για 40 λεπτά κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν είναι ποτέ εύκολο να παίζω απέναντι σε αυτή την ομάδα. και σε αυτό το παρκέ που πέρασα 11 υπέροχα χρόνια. Τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ.

Κρατάω τις ασίστ του Τζέιμς. Θα μπορούσε να είχε παραπάνω αλλά χάσαμε κάποια ελεύθερα σουτ. Ξέρουμε πως μπορεί να σκοράρει, παίρνει τις σωστές αποφάσεις πάντα. Ο Ντιαλό ήταν εξαιρετικός σε όλα, προσφέρει σε πράγματα που δεν φαίνονται στα στατιστικά. Όλοι μας έδωσαν από κάτι».