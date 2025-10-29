Το πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Μονακό

Μια ημέρα νωρίτερα ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της Μακάμπι Τελ Αβίβ και ανέβασε το ρεκόρ του στο 5-2, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να βρίσκεται στην κορυφή με ρεκόρ 6-1.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής
Τρίτη 28/10
Ζάλγκιρις-Βίρτους Μπολόνια 86-65
Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν 79-65
Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης 90-84
Παναθηναϊκός-Μακάμπι 99-85
Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο 74-72
Μπασκόνια-Dubai Basketball 92-85
Παρί-Αναντολού Εφές 80-90
Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε 94-79
Τετάρτη 29/10
Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρτίζαν 97-84
Ολυμπιακός-Μονακό 87-92
Η κατάταξη της Euroleague
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-1
- Ζάλγκιρις 5-2
- Ερυθρός Αστέρας 5-2
- Παναθηναϊκός 5-2
- Ολυμπιακός 4-3
- Παρί 4-3
- Μονακό 4-3
- Βαλένθια 4-3
- Μπαρτσελόνα 4-3
- Βίρτους Μπολόνια 4-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
- Φενέρμπαχτσε 3-4
- Dubai Basketball 3-4
- Αναντολού Εφές 3-4
- Παρτίζαν 3-4
- Μπάγερν Μονάχου 3-4
- Αρμάνι Μιλάνο 2-5
- Βιλερμπάν 2-5
- Μακάμπι 2-5
- Μπασκόνια 1-6
H επόμενη (8η) αγωνιστική
Πέμπτη 30/10
20:00 Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν
21:05 Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Βαλένθια-Dubai Basketball
21:30 Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Παρί
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε
Παρασκευή 31/10
20:00 Μονακό-Παναθηναϊκός
21:15 Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα
21:30 Μπασκόνια-Αναντολού Εφές