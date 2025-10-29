Το πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Μονακό

Ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Euroleague με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει την ήττα από την Μονακό στο ΣΕΦ, πέφτοντας 4-3.

Μια ημέρα νωρίτερα ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της Μακάμπι Τελ Αβίβ και ανέβασε το ρεκόρ του στο 5-2, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να βρίσκεται στην κορυφή με ρεκόρ 6-1.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Τρίτη 28/10

Ζάλγκιρις-Βίρτους Μπολόνια 86-65

Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν 79-65

Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης 90-84

Παναθηναϊκός-Μακάμπι 99-85

Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο 74-72

Μπασκόνια-Dubai Basketball 92-85

Παρί-Αναντολού Εφές 80-90

Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε 94-79

Τετάρτη 29/10

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρτίζαν 97-84

Ολυμπιακός-Μονακό 87-92

Η κατάταξη της Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ 6-1 Ζάλγκιρις 5-2 Ερυθρός Αστέρας 5-2 Παναθηναϊκός 5-2 Ολυμπιακός 4-3 Παρί 4-3 Μονακό 4-3 Βαλένθια 4-3 Μπαρτσελόνα 4-3 Βίρτους Μπολόνια 4-3 Ρεάλ Μαδρίτης 3-4 Φενέρμπαχτσε 3-4 Dubai Basketball 3-4 Αναντολού Εφές 3-4 Παρτίζαν 3-4 Μπάγερν Μονάχου 3-4 Αρμάνι Μιλάνο 2-5 Βιλερμπάν 2-5 Μακάμπι 2-5 Μπασκόνια 1-6

H επόμενη (8η) αγωνιστική

Πέμπτη 30/10

20:00 Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν

21:05 Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Βαλένθια-Dubai Basketball

21:30 Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Παρί

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε

Παρασκευή 31/10

20:00 Μονακό-Παναθηναϊκός

21:15 Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα

21:30 Μπασκόνια-Αναντολού Εφές