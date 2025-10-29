MENU
Το πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Μονακό

Ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Euroleague με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει την ήττα από την Μονακό στο ΣΕΦ, πέφτοντας 4-3.

Μια ημέρα νωρίτερα ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της Μακάμπι Τελ Αβίβ και ανέβασε το ρεκόρ του στο 5-2, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να βρίσκεται στην κορυφή με ρεκόρ 6-1.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Τρίτη 28/10

Ζάλγκιρις-Βίρτους Μπολόνια 86-65
Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν 79-65
Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης 90-84
Παναθηναϊκός-Μακάμπι 99-85
Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο 74-72
Μπασκόνια-Dubai Basketball 92-85
Παρί-Αναντολού Εφές 80-90
Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε 94-79

Τετάρτη 29/10

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρτίζαν 97-84
Ολυμπιακός-Μονακό 87-92

Η κατάταξη της Euroleague

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 6-1
  2. Ζάλγκιρις 5-2
  3. Ερυθρός Αστέρας 5-2
  4. Παναθηναϊκός 5-2
  5. Ολυμπιακός 4-3
  6. Παρί 4-3
  7. Μονακό 4-3
  8. Βαλένθια 4-3
  9. Μπαρτσελόνα 4-3
  10. Βίρτους Μπολόνια 4-3
  11. Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
  12. Φενέρμπαχτσε 3-4
  13. Dubai Basketball 3-4
  14. Αναντολού Εφές 3-4
  15. Παρτίζαν 3-4
  16. Μπάγερν Μονάχου 3-4
  17. Αρμάνι Μιλάνο 2-5
  18. Βιλερμπάν 2-5
  19. Μακάμπι 2-5
  20. Μπασκόνια 1-6

H επόμενη (8η) αγωνιστική

Πέμπτη 30/10

20:00 Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν
21:05 Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Βαλένθια-Dubai Basketball
21:30 Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Παρί
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε

Παρασκευή 31/10

20:00 Μονακό-Παναθηναϊκός
21:15 Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα
21:30 Μπασκόνια-Αναντολού Εφές

