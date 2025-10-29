Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Η απουσία πρωτοκλασάτου πλέι μέικερ «πλήγωσε» τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε εντός έδρας από τη Μονακό, με την απουσία πρωτοκλασάτου πλέι μέικερ να κάνει... μπαμ. Δεν αρκούσε το ρεσιτάλ του Τάιλερ Ντόρσεϊ, εκτός τόπου και χρόνου ο Εβάν Φουρνιέ.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: Πολύ κακός και στις δύο πλευρές του παρκέ ο Τεξανός γκαρντ. Είχε 5 πόντους με 2/7 σουτ, ήταν διστακτικός και τελείωσε το ματς με μόλις 2 ασίστ, αλλά και 2 λάθη. Αμυντικά δεν μπόρεσε να περιορίσει ούτε τη δημιουργία, αλλά ούτε και το σκορ του Μάικ Τζέιμς. Βαθμός: 3

Φρανκ Νιλικίνα: Σαν απλή αναφορά στο φύλλο αγώνα το όνομά του. Ήταν... σβηστός (2π., 1ασ.) και αμυντικά δεν μπορούσε να είναι συνεπής. Δεν είναι τυχαίο πως τελείωσε το ματς με 4 φάουλ σε 10'39'' στο παρκέ. Βαθμός: 3

Τάισον Ουόρντ: Πολύ μακριά από τα υψηλά του στάνταρντς, αντιμετώπισε τεράστιους πονοκεφάλους κόντρα στον Άλφα Ντιαλό. Είχε 0/5 εντός πεδιάς, αστοχώντας και στο σουτ που θα ισοφάριζε το ματς, ενώ μοίρασε μόλις 2 ασίστ, μακριά από τις προηγούμενες υψηλές επιδόσεις του. Σε... πολύ ρηχά νερά ο Αμερικανός γκαρντ. Βαθμός: 3

Σέιμπεν Λι: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Σάσα Βεζένκοφ: Έμεινε στο παρκέ για 33'20'' παρά το πρόβλημα με τα φάουλ που είχε, αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν τόσο επιδραστικός όσο δείχνουν οι 17 πόντοι του (3/5 σουτ, 9/11 βολές). Κατέβασε μεν 6 ριμπάουντ, αλλά έκανε και 3 λάθη, ενώ αμυντικά δεν ήταν σταθερός. Σε κακό βράδυ για τα δικά του δεδομένα. Βαθμός: 6

Κώστας Παπανικολάου: Έπαιξε για μόλις 56'' και επί της ουσίας δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Ο πιο δραστήριος παίκτης για τον Ολυμπιακό. Είχε 23 πόντους σε 33' στο παρκέ, ενώ στο φινάλε κατέβαζε τη μπάλα και ως πλέι μέικερ, αφού ο Μπαρτζώκας είχε αποσύρει τους Ουόκαπ - Νιλικίνα. Είχε «καθαρό» μυαλό, μοίρασε 5 ασίστ, κατέβασε 3 ριμπάουντ και έκανε μόλις 1 λάθος. Όμως, όλα τα παραπάνω δεν ήταν αρκετά για τους γηπεδούχους. Αμυντικά, πάντως, δεν ήταν το ίδιο καλός, γι' αυτό και ο συνολικός του βαθμός δεν μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Βαθμός: 7

Άλεκ Πίτερς: «Άχρωμο» παιχνίδι από τον Αμερικανό για ακόμα μία φορά. Ο Μπαρτζώκας τον χρησιμοποίησε για μόλις 5'44'' και ο Πίτερς ήταν φανερά εκτός κλίματος (1π., 0/2 σουτ, 1/2 βολές, 0 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο). Βαθμός: 3

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Έδωσε σπουδαίες μάχες μέχρι το 30', αλλά στην τελική ευθεία περιέργως δεν χρησιμοποιήθηκε. Στα 19'32'' που έπαιξε, πάντως ήταν φόβητρο για την άμυνα των Μονεγάσκων, βάζοντας 14 πόντους με 5/6 δίποντα και 4/4 βολές. Επιπλέον, κατέβασε 8 ριμπάουντ (4 επιθετικά) και είχε ακόμα 2 ασίστ, 1 κόψιμο και 2 λάθη. Δύσκολη ως προς την ερμηνεία της η απόφαση του Μπαρτζώκα να μην τον εμπιστευθεί στο τέλος. Βαθμός: 7

Ντόντα Χολ: Έδωσε ενέργεια, σκορ (11 πόντοι με 4/4 δίποντα και 3/3 βολές) και ριμπάουντ (5ρ.) στα 20'25'' που αγωνίστηκε. Δίχως αμφιβολία, ο Αμερικανός σέντερ ήταν ξανά θετικός, όμως όχι καλύτερος του Μιλουτίνοφ. Βαθμός: 6

Σακίλ ΜακΚίσικ: Όπως και ο Πίτερς, αγωνίστηκε για λίγο (7'10'') και ήταν εκτός ρυθμού. Είχε 5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος, αλλά αμυντικά δεν έδωσε πράγματα, γι' αυτό και δεν πήρε χρόνο στην τελική ευθεία. Βαθμός: 4

Εβάν Φουρνιέ: Με διαφορά ο πιο... επιζήμιος παίκτης για τους ηττημένος, που ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Ο Γάλλος σταρ ήταν από την αρχή άστοχος, αλλά ο Μπαρτζώκας του έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης» στην τελική ευθεία και τον επανέφερε. Ωστόσο, ο πρώην NBAer δεν τον δικαίωσε, αστοχώντας μάλιστα σε ένα καθοριστικό τρίποντο στο τελευταίο λεπτό. Σε 22'12'' είχε μόλις 2 πόντους με 1/1 δίποντο και 0/6 τρίποντα, κατέβασε 2 ριμπάουντ, έδωσε μόνο 1 ασίστ και έπαιξε άμυνα με τα... μάτια. Βαθμός: 2