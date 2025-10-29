Απειλήθηκε σύρραξη με Ντόρσεϊ - Στραζέλ

«Φωτιά» πήγε να πάρει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μονακό, με τους Ντόρσεϊ και Στραζέλ να έρχονται πρόσωπο και με πρόσωπο και τους ψυχραιμότερους να ηρεμούν τα πνεύματα.

Και ενώ κυλούσαν όλα ήρεμα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μονακό, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Μάθιου Στραζέλ έβαλαν «φωτιά» στο ματς.

Οι δυο παίκτες ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο, τα αίματα άναψαν, με τον Γάλλο γκαρντ να είναι έξαλλος με τον παίκτη των «ερυθρολεύκων».

Το... μπουλούκι λύθηκε γρήγορα όταν οι ψυχραιμότεροι μπήκαν στην μέση για να τους χωρίσουν, με τους διαιτητές να χρεώνουν αντιαθλητικό φάουλ τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και το ΣΕΦ να αποδοκιμάζει.