Ο Ηρακλής κέρδισε με 78-69 την Ρίγα Ζέλι και έτσι ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την πορεία του στο φετινό ENBL.

Ο Ηρακλής αντιμετώπισε εκτός έδρας την Ρίγα Ζέλι για το πρώτο του ματς στο ENBL. Οι Θεσσαλονικείς ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και αυτό αποτυπώθηκε και στο τελικό αποτέλεσμα του αγώνα (69-78). Έτσι, ο Ηρακλής έχει ρεκόρ 1-0, με τους γηπεδούχους να πέφτουν στο 2-1.

Για τον Ηρακλή ο Ράιτ-Φόρμαν τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ξεχώρισε και ο Μωραΐτης με 12 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από την άλλη, ο Φίντλερ είχε 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Μπέρζινς προσέθεσε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 17-27, 37-39, 57-63, 69-78