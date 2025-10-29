Ολυμπιακός: Sold-out η αναμέτρηση κόντρα στην Μονακό

Κατάμεστο αναμένεται να είναι το ΣΕΦ κόντρα στην Μονακό, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν λίγα λεπτά πριν την έναρξη τους ματς.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την Μονακό για την 7η αγωνιστική της Euroleague, με την «ερυθρόλευκη» να γνωστοποιεί πως το φαληρικό γήπεδο θα είναι κατάμεστο.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, με τον κόσμο να δείχνει την στήριξη του προς την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

«Φώτα, πάθος, φωνές, Θρύλος! Στην αποψινή αναμέτρηση με τη Μονακό (29/10, 21:15), το ΣΕΦ θα είναι γεμάτο! Ακόμη ένα SOLD OUT από τον κόσμο μας, που δεν σταματά να στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια της ομάδας!», έγραψε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.