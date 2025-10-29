Μένει για τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό ο Μήτογλου!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, Παναθηναϊκός Aktor και ο Ντίνος Μήτογλου συμφώνησαν για νέο συμβόλαιο και ο έμπειρος πάουερ φόργουορντ θα μείνει στο «τριφύλλι» για άλλα τρία χρόνια!

Η «υπόθεση Μήτογλου» ήταν από τις λίγες «ανοιχτές» στον Παναθηναϊκό Aktor, καθώς το συμβόλαιο του Έλληνα φόργουορντ - σέντερ ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2026. Βέβαια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν είχε κρύψει την πρόθεσή του να μείνει στο "Telekom Center" ο Μήτογλου για πολλά χρόνια, σε ένα μέρος που και ο ίδιος ο αθλητής αποκαλεί «οικογένειά» του.

Πριν από λίγο ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ συναντήθηκε με τον έμπειρο ψηλό και οι συζητήσεις των δύο πλευρών έβγαλαν... λευκό καπνό, με νέο τριετές συμβόλαιο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του SDNA.

Ο Μήτογλου πήρε μια γενναία αύξηση από το «τριφύλλι», αφού άπαντες αναγνώρισαν τη συμβολή του στην... αναγέννηση του Παναθηναϊκού Aktor τα τελευταία χρόνια και δη τη συνεισφορά του στην κατάκτηση της Euroleague το 2024 στο Βερολίνο.

Παναθηναϊκός και Ντίνος Μήτογλου, λοιπόν, συνεχίζουν μαζί, όπως αναμενόταν, για ακόμα τρία χρόνια, με τον Εργκίν Αταμάν να γνωρίζει πλέον πως όλα τα κομμάτια του αγωνιστικού «παζλ» του είναι δεμένα με πολυετή συμβόλαια.