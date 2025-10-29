Νέα αποκάλυψη για τον Τέρι Ροζίερ: Οφειλή 8 εκατ. δολαρίων προς την εφορία

Ο Τέρι Ροζίερ των Μαϊάμι Χιτ φέρεται να είχε φορολογική οφειλή ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων προς την αμερικανική εφορία (IRS) το 2023, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN - την ίδια χρονιά που φέρεται να συμμετείχε σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού.

Η ύπαρξη του προστίμου ενδέχεται να εξηγεί τα κίνητρα του Ροζίερ, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στη Φλόριντα, στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας για παράνομο τζόγο. Το FBI τον κατονομάζει ως συνεργό, μαζί με τον πρώην NBAer και προπονητή Ντέιμον Τζόουνς, σε δίκτυο που «επωφελούνταν από εσωτερικές πληροφορίες για κέρδη μέσω στοιχημάτων».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Ροζίερ ενημέρωσε φίλο του ότι θα αποχωρούσε πρόωρα από αγώνα των Σάρλοτ Χόρνετς προσποιούμενος τραυματισμό, επιτρέποντας στους συνεργούς του να ποντάρουν πάνω από 200.000 δολάρια σε στοιχήματα «under» για τις επιδόσεις του.

Ο Ροζίερ και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την ηλεκτρονική απάτη και το ξέπλυμα χρήματος. Ο παίκτης έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από το ΝΒΑ, ενώ ο δικηγόρος του δήλωσε πως «ο Τέρι δεν είναι τζογαδόρος και ανυπομονεί να αποδείξει την αθωότητά του».