Σάσα Ομπράντοβιτς: «Ερωτηματικό το αν θα παίξει ο Νουόρα» - Τι είπε για τον Μπάτλερ

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις τους ενόψει της αναμέτρησης με την Μακάμπι τόνισε πως αποτελεί ερωτηματικό το αν θα αγωνιστεί ο Τζόρνταν Νουόρα, ενώ μίλησε και για το ενδεχόμενο εμφάνισης του Τζάρεντ Μπάτλερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το πως προσπαθεί να μοιράσει τα λεπτά συμμετοχής: «Αυτή ήταν η ιδέα, είναι μια μεγάλη σεζόν, πρέπει κάπως να συνηθίσουμε σε λιγότερα λεπτά συμμετοχής και παραγωγικότητα σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διατηρήσουμε την ομάδα έτοιμη. Για να έχουν ρόλο όσοι βρίσκονται στον πάγκο, να έχουν σημασία σε όλα αυτά, είναι σίγουρα λίγο πιο δύσκολο για τον αντίπαλο σκάουτερ γιατί πρέπει να προετοιμάσεις ολόκληρη την ομάδα. Πρέπει να έχουμε ισορροπία σε διαφορετικές θέσεις»

Για τον Μπάτλερ: «Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να δούμε πόσες πληροφορίες μπορεί να δεχτεί ένας παίκτης αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να υπερβάλλουμε στην επίθεση μας. Είμαστε μια νέα ομάδα έχουμε παίκτες που πρέπει να ενσωματώσουμε πρέπει να έχουμε υπομονή και χρόνο. Ο Μπάτλερ μπορεί παίξει και ως άσος και ως δυάρι προφανώς είναι και καλός σουτέρ και το πιο σημαντικό, είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα χέρια» .

Για την Μακάμπι και το ματς με τον Παναθηναϊκό: «Δεν βλέπω ότι έπαιξαν άσχημα, δεν παίζουν άσχημα, ούτε η θέση τους στον βαθμολογικό πίνακα είναι αυτή που έπρεπε. Δυσκόλεψαν τον Ολυμπιακό, κέρδισαν την Ρεάλ. Θα είναι ακόμα καλύτεροι με την πάροδο του χρόνου. Είναι καλό να αναλύουμε τον αντίπαλο από όχι και τόσο καλά παιχνίδια».

Για το αν θα παίξει ο Νουόρα: «Είναι ακόμα ένα ερωτηματικό. Περιμένω νεώτερες πληροφορίες κάθε μέρα».