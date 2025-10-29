Eρυθρός Αστέρας για Μπάτλερ: «Έτοιμος να αφήσει το σημάδι του»

Ο Ερυθρός Αστέρας δημοσίευσε ένα video από τη φωτογράφιση του Τζάρεντ Μπάτλερ με τα χρώματα της νέας του ομάδας, γράφοντας πως είναι έτοιμος να αφήσει το σημάδι του.

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ είναι έτοιμος να ντεμπουτάρει με τα «ερυθρόλευκα» του Βελιγραδίου, με τον Ερυθρό Αστέρα να δημοσιεύει ένα video με πλάνα από την φωτογράφιση του Αμερικανού άσου.

Η Σερβική ομάδα συνόδευσε την ανάρτηση με την εξής λεζάντα: «Το νέο μας No6 είναι έτοιμο να αφήσει το σημάδι του».

Να θυμίσουμε ότι ο Μπάτλερ πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις το πρωί της Τρίτης (28/10) και όπως όλα δείχνουν θα πραγματοποίησει το ντεμπούτο του με την Μακάμπι (30/10- 21:05).