Eρυθρός Αστέρας για Μπάτλερ: «Έτοιμος να αφήσει το σημάδι του»

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ είναι έτοιμος να ντεμπουτάρει με τα «ερυθρόλευκα» του Βελιγραδίου, με τον Ερυθρό Αστέρα να δημοσιεύει ένα video με πλάνα από την φωτογράφιση του Αμερικανού άσου.
Η Σερβική ομάδα συνόδευσε την ανάρτηση με την εξής λεζάντα: «Το νέο μας No6 είναι έτοιμο να αφήσει το σημάδι του».
Να θυμίσουμε ότι ο Μπάτλερ πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις το πρωί της Τρίτης (28/10) και όπως όλα δείχνουν θα πραγματοποίησει το ντεμπούτο του με την Μακάμπι (30/10- 21:05).
Our new number 6️⃣ is ready to make his mark 👀#kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/JI9o2tcYcg pic.twitter.com/wWvjDQwPR9— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 29, 2025