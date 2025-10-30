Ντέρμπι στην Μαδρίτη ανάμεσα στην Ρεάλ και την πρωταθλήτρια Φενέρ

Αρχικά, στην Zalgirio Arena η Ζαλγκίρις θα υποδεχθεί στις 20:00 την Βιλερμπάν και περίπου μία ώρα αργότερα (21:05) η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα κοντραριστεί με τον Ερυθρό Αστέρα στο Aleksandar Nikolic Hall.
Στις 21:30 θα διεξαχθούν τα επόμενα τρία παιχνίδια. Η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει στην Roig Arena την Ντουμπάι BC, η Μπάγερν Μονάχου θα φιλοξενήσει την Βίρτους Μπολόνια στο Sap Garden και η Αρμάνι Μιλάνο θα αναμετρηθεί με την Παρί στο Unipol Forum.
Τέλος, στο μεγάλο ντέρμπι της ημέρας η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια Φενερμπαχτσέ στην Movistar Arena, με το ματς να ξεκινάει στις 22:00.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Βιλερμπάν
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας
21:30 Βαλένθια - Ντουμπάι BC
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Παρί
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Φενερμπαχτσέ