Ντέρμπι στην Μαδρίτη ανάμεσα στην Ρεάλ και την πρωταθλήτρια Φενέρ

Η 8η αγωνιστική της Euroleague ξεκινάει την Πέμπτη (30/10) με έξι αναμετρήσεις.

Αρχικά, στην Zalgirio Arena η Ζαλγκίρις θα υποδεχθεί στις 20:00 την Βιλερμπάν και περίπου μία ώρα αργότερα (21:05) η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα κοντραριστεί με τον Ερυθρό Αστέρα στο Aleksandar Nikolic Hall.

Στις 21:30 θα διεξαχθούν τα επόμενα τρία παιχνίδια. Η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει στην Roig Arena την Ντουμπάι BC, η Μπάγερν Μονάχου θα φιλοξενήσει την Βίρτους Μπολόνια στο Sap Garden και η Αρμάνι Μιλάνο θα αναμετρηθεί με την Παρί στο Unipol Forum.

Τέλος, στο μεγάλο ντέρμπι της ημέρας η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια Φενερμπαχτσέ στην Movistar Arena, με το ματς να ξεκινάει στις 22:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Βιλερμπάν

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας

21:30 Βαλένθια - Ντουμπάι BC

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Παρί

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Φενερμπαχτσέ