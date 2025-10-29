Τζόρνταν εναντίον load management: «Δεν ήθελα να χάνω ποτέ αγώνες»

Αντίθετος με την πρακτική του load management που γίνεται σε μεγάλους σταρ του ΝΒΑ δήλωσε ο Μάικλ Τζόρνταν.

Πολλές ομάδες του ΝΒΑ προχωρούν σε διαχείριση των μεγάλων αστέρων τους, για να μην επιβαρύνονται από τα συνεχή παιχνίδια. Ωστόσο, η πρακτική του load management βρίσκει αντίθετο τον Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος μίλησε σε εκπομπή του NBC γι’ αυτό το θέμα.

«Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται το load management. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να χάνω αγώνες επειδή ήταν μια ευκαιρία να αποδείξω ποιος είμαι. Οι φίλαθλοι είναι εκεί και με παρακολουθούν να παίζω. Θέλω να εντυπωσιάσω αυτόν τον τύπο από πολύ ψηλά στις εξέδρες, ο οποίος πιθανότατα δούλεψε πολύ για να πάρει ένα εισιτήριο ή για να πάρει χρήματα ώστε να αγοράσει το εισιτήριο. Ακόμη και εκτός έδρας. Ξέρω ότι πιθανότατα με βρίζει με κάθε είδους προσβολές και θέλω να τον κάνω να σωπάσει. Ως διασκεδαστής έχεις καθήκον να είσαι εκεί.

Θέλω να παίζω, να είμαι στο παρκέ, να νικάω και να δείχνω την αξία μου. Να μένω σε φόρμα και να έχει χημεία η ομάδα μου. Δεν ήθελα ποτέ να αφήνω τους συμπαίκτες μου μόνους. Πληρωνόμαστε για να παίζουμε μπάσκετ δυόμισι με τρεις ώρες τη μέρα. Τις άλλες 21 ώρες πρέπει να προετοιμάζεσαι για την επόμενη πρόκληση», ανέφερε χαρακτηριστικά.