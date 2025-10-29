Κάτοικος Βελιγραδίου ο Καλάθης: Τον ανακοίνωσε η Παρτιζάν

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της αποδέσμευσής του από τη Μονακό, η Παρτιζάν ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Νικ Καλάθη. Ο έμπειρος γκαρντ άφησε το Πριγκηπάτο για το Βελιγράδι, όπου θα ξανασμίξει με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά από 13 χρόνια.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Πρώην παίκτης της Μονακό. Ο πρώην παίκτης μπάσκετ του Παναθηναϊκού και της Φενέρμπαχτσε, Νικ Καλάτες, είναι η νέα προσθήκη στην Παρτιζάν Mozzart Bet!
Καλώς ήρθες Νικ!
Doskorašnji igrač Monaka. Bivši košarkaš Panatanaikosa i Fenerbahčea, Nik Kalates, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet!— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 29, 2025
Welcome Nick!⚫️⚪️#KKPartizan pic.twitter.com/yx6JMsG2vT