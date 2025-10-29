Κάτοικος Βελιγραδίου ο Καλάθης: Τον ανακοίνωσε η Παρτιζάν

Παίκτης της Παρτιζάν και επίσημα είναι ο Νικ Καλάθης.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της αποδέσμευσής του από τη Μονακό, η Παρτιζάν ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Νικ Καλάθη. Ο έμπειρος γκαρντ άφησε το Πριγκηπάτο για το Βελιγράδι, όπου θα ξανασμίξει με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά από 13 χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Πρώην παίκτης της Μονακό. Ο πρώην παίκτης μπάσκετ του Παναθηναϊκού και της Φενέρμπαχτσε, Νικ Καλάτες, είναι η νέα προσθήκη στην Παρτιζάν Mozzart Bet!

Καλώς ήρθες Νικ!