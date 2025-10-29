Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Ούτε μία φορά ίδια δωδεκάδα φέτος! (stats)

Αναλυτικοί πίνακες με τα λεπτά συμμετοχής των παικτών των "αιώνιων" στους μέχρι τώρα αγώνες τους, πώς έχουν διαχειριστεί τις καταστάσεις Αταμάν-Μπαρτζώκας

Η φράση «η σεζόν είναι μεγάλη, άρα χρειάζονται πολλοί παίκτες» έχει φορεθεί πολύ για τις ελληνικές ομάδες της Euroleague ήδη από την αρχή της προετοιμασίας. Όταν οι δύο αιώνιοι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός γέμιζαν τα ρόστερ τους με παίκτες και υπολόγιζαν να έχουν μια 16άδα με διαθέσιμους, αν και στους αγώνες επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν μόνο 12.

Δεν έχει περάσει παρά ένας αγωνιστικός μηνας, οι ομάδες δεν έχουν παίξει ούτε το 15% των αγώνων που αναμένεται να δώσουν συνολικά την τρέχουσα περίοδο, και ήδη αυτή η πρόνοια αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων. Το απόλυτο φετινό χαρακτηριστικό του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού είναι ότι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τόσα προβλήματα τραυματισμών, σοβαρά ή επιπόλαια, που οι προπονητές τους δεν έχουν καταφέρει να «κατεβάσουν» ίδια δωδεκάδα σε δύο συνεχόμενους αγώνες!

Δεν είναι κάποιο νέο αυτό, ακόμα κι αυτοί οι οπαδοί που δεν κρατάνε… απουσιολόγιο το’ χουν αντιληφθεί. Αλλά είναι διαφορετικό να το αντιλαμβάνεσαι κι άλλο να το βλέπεις μπροστά σου με στοιχεία. Γι’ αυτό και ετοιμάσαμε δύο πίνακες για κάθε ομάδα, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, για να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο πώς έχουν μοιραστεί τα λεπτά συμμετοχής μέχρι στιγμής τόσο στους ευρωπαϊκούς, όσο και στους εγχώριους αγώνες τους.

Οι πίνακες είναι τόσο ξεκάθαροι που σχεδόν δεν χρειάζεται σχολιασμός. Τα λεπτά που έχουν μοιράσει Εργκίν Αταμάν και Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των δικών τους αποφάσεων στο rotation, αλλά κυρίως έχουν να κάνουν με το ποιοι παίκτες βρίσκονται στη διάθεσή τους κάθε φορά. Αυτό επηρεάζει, προφανώς, και τα λεπτά των ίδιων των παικτών, αλλά και όσων συμπαικτών τους παίζουν στην ίδια θέση.

Οι δύο ομάδες έχουν «ντύσει» ήδη από 15 παίκτες στους πρώτους αγώνες τους (11 ο Παναθηναϊκός και 12 ο Ολυμπιακός, συμπεριλαμβάνουμε και τους αγώνες του Σούπερ Καπ). Κι αυτό, χωρίς φυσικά να έχουν πατήσει παρκέ ακόμα ο Λεσόρ για τον Πανθηναϊκό και ο Έβανς για τον Ολυμπιακό. Το πρόβλημα, φυσικά, θα ενταθεί για τον Παναθηναϊκό λόγω της αναμενόμενης απουσίας του Χολμς τον επόμενο μήνα λόγω του τραυματισμού του στο χθεσινό ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά με τέτοια ένταση που γίνονται πλέον τα ευρωπαϊκά ματς κανείς δεν ξέρει ποιοι θα "επιζούν" από το ρόστερ μετά από κάθε ματς.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ EUROLEAGUE

ΠΑΙΚΤΗΣ Θ ΜΑΚ ΒΙΡ ΕΦΕΣ ΒΙΛ ΜΠΑΣ ΜΠΑΡ ΜΠΑΓ Σορτς G 15 24 12 13* 19 11 11* Σλούκας G 19 22* 27* 12 12 27 15 Ναν G 33* 33* 16* 35* 31* 25* 34* Γκραντ G 22* 21* 27 14 21* 23* 24 Γκριγκόνις G 0 3 10 1 8 Τολιόπουλος G 0 0 4 0 0 Καλαϊτζάκης G 3 9 7 5 Οσμάν F 38* 30* 34* 29* 34* 17 Eρνανγκόμεθ F 26* 16 29* 25* 30* 35 17* Ρογκαβόπουλος F 7 2 0 10 12* 29* Σαμοντούροβ F 0 7 0 11 Μήτογλου F 13 15 4 18 13 18* 12 Χολμς C 8 19 29 14 14* 20* Γιούρτσεβεν C 22* 26* 16 9* 7* 13 20 Κουζέλογλου C 2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΙΚΤΗΣ Θ ΠΡΟΜ ΚΟΛ ΟΛΥ ΠΑΟΚ Σορτς G 24 19 27 24 Σλούκας G 21 21 Ναν G 0 22 20 Γκραντ G 17 19 19 9 Γκριγκόνις G 22 28 22 Τολιόπουλος G 16 16 16 20 Καλαϊτζάκης G 16 16 0 11 Οσμάν F 18 0 27 Eρνανγκόμεθ F 0 35 17 Ρογκαβόπουλος F 15 12 13 Σαμοντούροβ F 3 21 Μήτογλου F 14 20 17 19 Χολμς C 1 11 21 Γιούρτσεβεν C 25 28 12 Κουζέλογλου C 22 14 1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ EUROLEAGUE

ΠΑΙΚΤΗΣ Θ ΜΠΑΓ ΜΑΚ ΕΦΕΣ ΝΤΟΥ ΡΕΑΛ ΜΠΑΣ Γουόκαπ G 27* 23* 28* Γουορντ G 24* 23* 30* 22* 10 15 Νιλικίνα G 11 23* 29* 15* Λαρεντζάκης G 5 0 3 0 Λι G 0 17 12 25 17 4 Ντόρσεϊ G 25* 35* 23* 24* 31* 32* Φουρνιέ G 17 27* 25* Μακίσικ G 16 Νετζήπογλου G 0 1 8 0 Βεζένφκοφ F 25* 30* 30* 24* 29* 29* Παπανικολάου F 17 18 20 17 5 Πίτερς F 14 10 18 19 7 11 Μιλουτίνοφ C 20* 21* 19* 20* 28* 25* Χολ C 20 19 16 14 6 15 Αντετοκούμπο C 0 0 4 6 6 0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΛΑΔΑ